Kalp Atışı 8. bölüm 2. fragmanında Oğuz'un itirafı Eylül'ü şok ediyor! Kalp Atışı oyuncuları

Cuma akşamları SHOW TV'de büyük ilgiyle izlenen ve akşama damgasını vuran Kalp Atışı'nın 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Oğuz'un itirafı, Eylül'ü şok ediyor. İşte Kalp Atışı 8. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...

SİNAN, EYLÜL'Ü HASTANEDEN ATTIRMAK İÇİN PLAN YAPIYOR!

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 8. Bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Eylül’ün “O masal kahramanları biz olamaz mıyız, ömür boyu bu gözlere bakamaz mıyım” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda; Oğuz’un itirafının Eylül’ü şok ettiği; Ali Asaf’ın Sinan’dan Eylül’ün babaannesinin ölümünü sorguladığı sahneler büyük merak uyandırdı.

Sahilde Eylül için hazırladığı romantik sürprizde Ali Asaf’ın Eylül’e “biz sevgili miyiz diye sormuştum ya sana. Biz sevgili değiliz Eylül, biz sırılsıklam aşığız” dediği anlar heyecanı arttırdı.

Her Cuma ekrana gelen ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kalp Atışı’nın yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.

KALP ATIŞI'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kalp Atışı’nın yarın akşam ekrana gelecek 8. bölümünde;

Ali Asaf’ın beklenmedik doğum günü hediyesi Eylül’ü çok mutlu etmiştir. İlk defa çocukluğa ait mutluluklar yaşayan Eylül, bir rüyada gibidir. Bu sırada hastanede yaşanan acı olay, herkesin kendini ve ilişkilerini sorgulamasına neden olur. Oğuz kimsenin beklemediği bir itiraf yapar Eylül’e...

Eylül ne cevap verecektir? Diğer tarafta Sinan’ın Eylül’ü hastaneden attırmak için planladığı son olay ise, başta Ali Asaf olmak üzere herkesi çok şaşırtır. Bu sırada hastanede iyileşmeye başlayan Mehmet’i ise karanlık geçmişi rahat bırakmamaktadır. Üstelik bu kez zarar görecek olan Eylül olacaktır.

Gün boyu yaşanan tüm gerginliklerin ardından, Ali Asaf Eylül için masal gibi bir sürpriz hazırlar. Bakalım bu kez masallar gerçeğe dönüşecek midir?

KALP ATIŞI OYUNCULARI

Gökhan Alkan (Ali Asaf Denizoğlu karakteri)

Öykü Karayel (Eylül Erdem karakteri)

Ege Kökenli (Bahar Tunç karakteri)

Ali Burak Ceylan (Oğuz Dağçakrak karakteri)

Hakan Gerçek (Doktor Sinan Tunç karakteri)

Fatih Dönmez (Doktor Selim Can karakteri)

Barış Aytaç (Fatih Yılmaz karakteri)

Burcu Türünz (Esma Sancak karakteri)

Başar Doğusoy (Samet Tok karakteri)

Selahattin Paşalı (Alp Sungur karakteri)

Ceylan Ceylan (Yasemin Altıntaşlı karakteri)

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Kalp Atışı 8. bölüm fragmanı

Kalp Atışı 8. bölüm 2. fragmanı

Kalp Atışı oyuncuları