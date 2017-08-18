Şevkat Yerimdar 13. bölüm fragmanında Şevkat, Esin'in nikahına yetişebilecek mi?

Başrollerini Özgürcan Çevik ve Başak Parlak'ın paylaştığı Şevkat Yerimdar, 13. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Dizinin bu haftaki bölümünde Şevkat, Esin'in nikahına yetişebilecek mi? İşte Şevkat Yerimdar 13. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar...

ŞEVKAT YERİMDAR 13. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Şevkat kazadan yaralı olarak kurtulur ama artık nikaha vaktinde yetişmesi neredeyse imkansızdır. Esin, nikah memuruna evet demek üzeredir. Gizem ve Sanem, Şevkat'e vakit kazandırmaya çalışsalar da Bora işleri hızlandırıyordur.

Selami, kahveyi devredip Kore'ye sevdiği kızın yanına gitmeye karar verir. Bu ayrılık herkesi çok üzmüştür. Kahveyi alan kişi ise çok büyük hayallerle mahalleye yerleşir.

Mahalleye yeni gelen tek kişi kahveci Olsen değildir. Esin ve Şevkat'in hayatına hiç ummadıkları biri sürpriz bir şekilde dahil olur.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE BORA, ESİN'E EVLENME TEKLİFİ ETTİ

Şevkat ve Esin birbirlerine aşık olduklarını anlamışlardır fakat birbirlerine açılamazlar. Esin onun duygularından emin olmak istemektedir. Şevkat ise rahmetli annesine ölüm döşeğinde verdiği sözü çiğnemeyi kendisine yedirememektedir.

Bu arada Cevdet ve Marika, Şevkat ve Esin’e beşik kertmesi olduklarını artık açıklamaya karar verirler. Fakat olaylar öyle gelişir ki, onlar bunu söyleyemeden Şevkat mahalleden gitmeye karar verir. Ankara’dan kendisini çağıran amcasının yanına gidecektir.

Esin ona duyduğu aşkın karşılıksız olduğunu düşünürken, mahalledeki mülklerin üstüne konmak için sinsi planlarını tıkır tıkır yürüten Bora son adımı atar. Esin’e evlenme teklifi eder. Esin’in aklı da kalbi de Şevkat’tedir ama kırgın ve umutsuzdur.

ŞEVKAT YERİMDAR OYUNCULARI

Özgürcan Çevik (Şevkat Yerimdar karakteri)

Başak Parlak (Esin Uçar karakteri)

Salih Kalyon (Cevdet Uçar karakteri)

Murat Akkoyunlu (Cuma karakteri)

Burak Demir (Niko karakteri)

Barış Murat Yağcı (Bora karakteri)

Canan Maktal (Gizem karakteri)

Semra Güzel (Sanem karakteri)

Pascal Nouma (Pascal karakteri)

Suzan Aksoy (Marika karakteri)

Şevkat Yerimdar

Şevkat Yerimdar 13. bölüm fragmanı

Şevkat Yerimdar oyuncuları