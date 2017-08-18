Araştırmacı - Gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı program 1873. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Programı takip eden seyirciler, Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni sezon ne zaman?

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan ve 1873. bölümüyle sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından söz ettiren Müge Anlı ile Tatlı Sert, Eylül ayında yeni sezona başlayacak.