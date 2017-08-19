Kalp Atışı 8. bölümde neler yaşandı? Kalp Atışı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SHOW TV'de Cuma akşamları yayınlanan ve her bölümüyle ekrana damgasını vuran Kalp Atışı'nın 8. bölümü bu akşam yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Özellikle final sahnesi izleyenleri oldukça meraklandırdı. İşte Kalp Atışı'nın 8. bölümünde yaşananlar...

"O MASAL KAHRAMANLARI BİZ OLAMAZ MIYIZ?"

Kalp Atışı’nın bu akşam ekrana gelen sekizinci bölümünde;

Oğuz, Eylül’den hoşlandığını itiraf etti. Sinan kötü planlarını devreye sokmaya başladı ve Eylül’ü hastaneden attırmak için Eylül’ün daha önce müdahale ettiği eski bir hastayı kullandı. Hastanede çalışan Sibel hemşirenin intiharı başta Eylül olmak üzere herkesi sarstı.

Üvey annesinin hastaneye kaldırılmasıyla, kardeşinin ailesine şiddet uyguladığı anlayan Oğuz ise büyük bir şok yaşadı. Mehmet’e gelen telefon, borçlarının Eylül için büyük bir tehlike yaratacağını gösterdi. Tüm bu gerginliklerin ardından Ali Asaf’ın masalları andıran sürprizi ise bölüme damga vurdu.

Ali Asaf, sahilde Eylül için çok özel bir yemek hazırladı. Ali Asaf ve Eylül herkesten uzak, başbaşa romantik anlar yaşadı. İkilinin yakınlaştıkları sırada üzerlerine gelen bir ışıkla büyük bir şaşkınlık yaşadıkları final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi. Her Cuma ekrana gelen Kalp Atışı’nın yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ege Kökenli, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Erdem Kaynarca ve Vedat Erincin eşlik ediyor.

Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü 25 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de!

KALP ATIŞI OYUNCULARI

Gökhan Alkan (Ali Asaf Denizoğlu karakteri)

Öykü Karayel (Eylül Erdem karakteri)

Ege Kökenli (Bahar Tunç karakteri)

Ali Burak Ceylan (Oğuz Dağçakrak karakteri)

Hakan Gerçek (Doktor Sinan Tunç karakteri)

Fatih Dönmez (Doktor Selim Can karakteri)

Barış Aytaç (Fatih Yılmaz karakteri)

Burcu Türünz (Esma Sancak karakteri)

Başar Doğusoy (Samet Tok karakteri)

Selahattin Paşalı (Alp Sungur karakteri)

Ceylan Ceylan (Yasemin Altıntaşlı karakteri)

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Kalp Atışı 8. bölüm

Kalp Atışı 9. bölüm fragmanı

Kalp Atışı oyuncuları