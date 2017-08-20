Şevkat Yerimdar 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Şevkat Yerimdar'da Esin ve Bora evlendi mi?

Başrollerini Özgürcan Çevik ve Başak Parlak'ın paylaştığı Şevkat Yerimdar, 13. bölümüyle dün akşam izleyicilerle buluştu. Eğlencenin eksik olmadığı 13. bölümün ardından 14. bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki Şevkat Yerimdar 14. bölüm fragmanında neler yaşanıyor? İşte Şevkat Yerimdar 13. bölüm özeti ve Şevkat Yerimdar 14. bölüm fragmanı...

ŞEVKAT YERİMDAR 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

Şevkat Yerimdar 14. bölüm fragmanında, Şevkat'in eski sevgilisi Seval mahalleye geliyor. Bu durumu öğrenen Esin ise, Şevkat'i kıskanıyor.

Şevkat Yerimdar'ın 25 Ağustos'ta yayınlanacak 14. bölümü merakla bekleniyor.

ŞEVKAT YERİMDAR 13. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Şevkat kazadan yaralı olarak kurtulur ama artık nikaha vaktinde yetişmesi neredeyse imkansızdır. Esin, nikah memuruna evet demek üzeredir. Gizem ve Sanem, Şevkat'e vakit kazandırmaya çalışsalar da Bora işleri hızlandırıyordur.

Selami, kahveyi devredip Kore'ye sevdiği kızın yanına gitmeye karar verir. Bu ayrılık herkesi çok üzmüştür. Kahveyi alan kişi ise çok büyük hayallerle mahalleye yerleşir.

Mahalleye yeni gelen tek kişi kahveci Olsen değildir. Esin ve Şevkat'in hayatına hiç ummadıkları biri sürpriz bir şekilde dahil olur.

ŞEVKAT YERİMDAR DİZİ HİKAYESİ

Özgür bir insan nasıl yaşayacağını hiç düşünmez; çünkü nasıl yaşanmayacağını zaten bilir. Gerisi hikayedir. Şevkat harbidir, samimidir, sözünün eri, öfkesinin esiridir. Ancak yüreği pamuk kadar yumuşaktır ve hayatı hep pamuk ipliğindedir. Halden anlar, hatır sayar, zorda kalana yardım elini uzatır. Velhasılı, nesli tükenmiş bir mahalle delikanlısıdır o.

Şevkat’in hatırını asla kıramayacağı Cevdet Bey bir gün ondan bir ricada bulunur. Ama ne ricadır bu! Bu ricadır zaten hikayemizi başlatan; Şevkat’i hayatının en zor sınavına atan.

Cevdet Bey, Paris’ten dönen kızı Esin’i Şevkat’e emanet eder. Mertliğine güvenir , göz kulak ol, sahip çık kızıma der; mahallesine gönderir.

Şevkat Yerimdar bu! Emanetse baş üstündedir, dünya yıkılsa halel getirmez üstüne.

Gel gör ki bu emanet başkadır; güzeller güzeli bir kızdır. Adı Esin’dir, Şevkat’in hayatına belalı ama tatlı bir esin gibi gelmiştir işte.

Garip, zor, belalı bir aşk hikayesi doğar derken... Bu aşkın doğuşu içindir zaten bütün olaylar...

Şevkat Yerimdar

Şevkat Yerimdar 14. bölüm fragmanı

Şevkat Yerimdar oyuncuları