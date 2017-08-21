İki Yalancı 7. bölüm fragmanında Duygu, Alp ile devam mı edecek?

Serkan ve Duygu'nun arasında olan aşkın gittikçe körüklendiği İki Yalancı'da 7. bölüm merakla bekleniyor. Yapımcılığını Tükenmezkalem'in üstlendiği, yönetmenlik koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu ise Gani Müjde'nin kaleme aldığı İki Yalancı 7. son bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. İşte İki Yalancı 7. bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

SERKAN GÖRDÜKLERİNİ DUYGU'YA ANLATACAK MI?

Duygu, Alp'in verdiği yüzüğü çıkartıyor! Alp, Serkan ve Duygu ikilisinden nasıl intikam alacak?

Alp, zaman geçtikçe Duygu'dan şüphelenmeye başlar. Evlenmek istediği kadının başkalarıyla olan yakınlaşmaları dikkatini çeker ve bunu açık şekilde Duygu'nun yüzüne söyler. Duygu ise içinde olan gerçek aşkın sesini dinleyerek yüzüğü çıkartır. Öfke kontrol sorunu olan Alp, bu durumu kabullenemeyip nasıl intikam alacak?

At yarışını kaybeden Alp'in davranışları karşısında Serkan şaşkındır. Kaybetme hırsı ile gözü dönen Alp'in ata yapabileceklerini gören Serkan, Duygu için endişelenir ve ona olanları anlatır fakat Duygu, Serkan'a inanmaz. Seren Hanım, yaşlı bakımı için bir yardım gecesi düzenler, gecenin konseptinde çiftler tango yapacaktır. Esra ile Serkan ve Duygu ile Alp dans dersleri almaya başlarlar.

Bu sırada Alp, Serkan ve Duygu arasında bazı şeylerden şüphelenmeye başlar. Bu şüphesi git gide artıp hırçınlaşınca Duygu ile kavga ederler. Aynı zamanda Naci ve Cenk de Burcu yüzünden birbirine girerler.

İKİ YALANCI 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan ile Duygu'nun birlikte olduğu fotoğraf ortaya çıkıyor; iki yalancı şimdi köşeye sıkışıyor!

Serkan'ın herkesin içinde yaptığı evlenme teklifi şok etkisi yaratır. Serkan'a büyük öfke duyan Duygu, intikam planına hazırlanır. Yüzüğünü kaptırdığını düşünen Duygu, Serkan ile Esra'yı da ayırabilmek için kollarını sıvamaya hazırdır. Serkan ile Duygu'nun çekilmiş fotoğrafı, Alp ve Esra'yı büyük bir şaşkınlığa uğratır.

Öte yandan Burcu, Cenk ile yeni bir ilişkiye başlar. Sokak ortasında ikili arasındaki romantik dakikalar artar ve Burcu, Cenk'i öper. Bu öpücüğün bir tanığı daha vardır; o da Naci... Naci, büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, Burcu ile Cenk'i de büyük bir sürpriz beklemektedir.

Gözlerinin önünde Serkan'ın Esra'ya evlenme teklif etmesi ile Duygu yıkılmıştır. Üstelik anneannesinin yüzüğü ile yapılan evlenme teklifi sinirini iki katına çıkarır. Arkadaşının acısına çare bulmak isteyen Burcu uzun zamandır aklını kurcalayan Cenk mi, Naci mi sorusuna yanıt bulmuştur. Esra hazırladığı takı koleksiyonu için bir lansman düzenler. Bu sırada Serkan ve Alp arasında yaşananlar her şeyin seyrini değiştirecektir.

İKİ YALANCI OYUNCULARI

Keremcem (Serkan), Yağmur Tanrısevsin (Duygu), Serhan Arslan (Naci), Hazal Şenel (Burcu), Koray Erkök (Cenk), Pınar Karaman (Esra), Ahmet Kayakesen (Alp), Rahmi Dilligil (Cemil), İnci Şen (Merhamet), Şebnem Gürsoy (Melike), Tuna Arman (Gülsüm), Simay Küçük Tuna (Seren), Selçuk Sazak (Mümtaz), Erol Aydın (Mehmet), Aykut İspir (Burhan), İlsu Olcahan Kubak (Aslı), Çınar Kaan Şimşek (Emir)

Keremcem (Serkan Gürbulak)

Yakışıklı, kendini fark ettirecek kadar karizma bir mahalle delikanlısı. Oto tamircisinde çalışıp sakin bir hayat sürerken birden kendisini Bodrum’da, zenginlik yalanlarına bulaşmış olarak bulur. Türlü yalanlara dolanıp girdiği bu oyunda, hayatın ona hiç beklemediği bir sürprizi vardır; başka bir yalancıya aşık olmak...

Yamur Tanrısevsin (Duygu Ersebil)

Serhan Arslan (Naci Kunakçı)

Bodrum’un neşesi… Serkan ve Cenk’in kankası. İstanbul’da doğsa da çalışmak için gittiği Bodrum’da herkesi tavlamış, işlerini gördürmüştür. Hayatı eğlenceli olsa da asıl hareketi, Serkan ve Cenk’in yalanlarına katıldığında görür. Onların yalanına yardım etmek için işsiz kalmayı göze alacak kadar da arkadaşlarına sadık biridir.

Hazal Şenel (Burcu Unluçay)

Mahallenin neşesi. Güzel desen değil, alımlı desen değil ama bir ortama girdiğinde kendine baktıracak kadar enerjisi yüksek ve farklı biri. Zengin koca bulup yaşadığı hayattan yırtma derdinde… Bu amacını gerçekleştirmek için her türlü yalanı söylemekten de çekinmeyecek biri.

Koray Erkök (Cenk Gücenmez)

İKİ YALANCI GENEL HİKAYE

Evlilik hayalleri kurduğu çocukluk aşkı tarafından para uğruna terk edilen Serkan ve işinden atılıp evdeki baskıdan bunalan Duygu, birbirlerinden habersiz Bodrum’un yolunu tutarlar. Yaşadıkları hayattan kurtulmak için kolay yoldan zengin olmanın hayallerini kuran arkadaşlarının ısrarlarıyla, kendilerini bir dizi yalanın içinde bulan ikili gönüllerine düşecek sevdadan habersizdirler. Söyledikleri yalanlar ayaklarına dolanıp ayrılmak zorunda kalana kadar tozpembe olan bu aşk, imkânsız bir kara sevdaya dönüşüp Serkan ve Duygu’nun yollarını ayıracaktır. Ta ki, başka bir yerde başka yalanlarda karşılaşana dek...

İki Yalancı