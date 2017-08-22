Rüya 6. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları! Rüya oyuncuları kimlerdir?

SHOW TV'de Salı akşamlarına damga vuran ve oyuncu kadrosunda Hazal Filiz Küçükköse, Ceyhun Mengiroğlu, Ulaş Tuna Astepe, Özge Özder ve Atilla Saral gibi isimlerin yer aldığı Rüya dizisi, 6. bölümüyle bu akşam yine izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Rüya 6. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar...

ELİF HAYATININ EN ZOR KARARINI VERECEK

Alaz’ın teklifi karşısında şok olan Elif’in “bize dair güzel olan ne varsa mahvetmek istiyorsun değil mi?” diyerek Alaz’ın yakasına yapıştığı; Selma’dan hesap soran Ruhşan’ın yaralandığı; Faysal’ın, İnan’ın Selami’yi öldürdüğünü öğrendiği tanıtım büyük heyecan yarattı.

Her Salı ekrana gelen Rüya’nın altıncı bölümünde neler olacağı şimdiden merakla bekleniyor.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Rüya’nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen beşinci bölümünde, Alaz’la ortak planları sonucu Elif’le Bulut’un nikahına gelen Selma, herkesi Cihan’ın sırrını söylemekle tehdit etti. Cihan’a karşı şüpheleri giderek artan Ruhşan ise bu sırrın peşini bırakmayarak kamera kayıtlarını inceledi.

Evlenen ve mutlulukları gözlerinden okunan Bulut ve Elif, birbirlerini daha yakından tanımaya çalıştı. Yemeğe çıkan çiftin romantik dakikaları ise izleyenleri ekran başına kilitledi. Gülendam, para karşılığında Elif ve Bulut’un evliliğini magazincilere anlatmak istedi fakat karşısında Bulut’u buldu.

Alaz’ın planıyla Selma ile görüşeceğini sanan Bulut, görüşme yerine gitti. Bu sırada Alaz, Elif’i şirkete götürme bahanesiyle Bulut’un evlenme teklif ettiği yere götürdü. Kendisine sürpriz yapılacağını düşünen Elif, Bulut’un tuzağa düşürüldüğünü anladı.

Alaz final sahnesinde Elif’e, eğer kendisiyle birlikte olmazsa ve onun çocuğunu taşımazsa Bulut’un öleceğini söyledi. Bu teklif karşısında şok olan Elif’in ne yapacağı merakla bekleniyor.

RÜYA OYUNCULARI

Elif Ardalı (Hazal Filiz Küçükköse)

Bulut Giray (Ceyhun Mergiroğlu)

Alaz (Ulaş Tuna Astepe)

Ruhşan Giray (Özge Özder)

Cihan Giray (Atilla Saral)

Gülendam Büküm Ardalı (Özge Sezince)

Faysal Ardalı (Turgut Tunçalp)

Şahika Aslan (Buse Varol)

Vuslat Akarsu (Goncagül Sunar)

Yıldız Akarsu (Funda Bostanlık)

İnan Ardalı (Emir Çubukçu)

İpek Giray (Devrim Özkan

Rüya 6. bölüm fragmanı

rüya

rüya oyuncuları