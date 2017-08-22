Başrollerini Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in paylaştığı Vatanım Sensin 31: bölümüyle sezon finali yapmıştı. Vatanım Sensin dizisinin takipçileri, yeni sezonda dizinin başlayacağı tarihi heyecanla bekliyor. Peki, Vatanım Sensin ne zaman başlayacak? Vatanım Sensin yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

VATANIM SENSİN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? YENİ SEZON

31. bölümüyle 8 Haziran'da sezon finali yapan Vatanım Sensin dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Fakat yayıncı kuruluş Vatanım Sensin'in yeni sezon fragmanını henüz yayınlamadı. Diziler genellikle yeni sezona Eylül ayında başlamaktadır. Buna göre, Vatanım Sensin dizisinin yeni sezona Eylül ayında başlaması bekleniyor.

VATANIM SENSİN SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Vasili’yi suçüstü yakalatan Cevdet, taarruzu kısa bir süreliğine geciktirmeyi başarır. Cevdet, zayiat olmadan zafer kazanılmayacağını söyler ve büyük bir karar verir. Yunan olduğunu öğrenen Ali Kemal, derin bir uçurumun kıyısında dolanır.

Biri yıllarca oğlundan, diğeri ise kocasından ayrı düşmüş ve nihayetinde İzmir’i terk etmek zorunda kalan iki acılı kadın; Veronika ve Azize...

Bir yol ayrımında sevdiklerine kavuşmayı bekler. İkisi de umduğundan başka bir şeyle karşılaşacaktır bu dönemeçte.

VATANIM SENSİN OYUNCULARI

CEVDET: Vatanı için yiğit bir asker, çocuklarına şefkatli bir baba, karısına tutkun bir aşık, anasına ise hayırlı bir evlattır. Cevdet’in en büyük vasfı aynı zamanda zaafı: vazifesine olan tutkusu, kırılmaz inadı, erdemleri...



AZİZE: Binbaşı Cevdet’in karısı, Ali Kemal, Yıldız ve Hilal’in anası, Hasibe'nin kızı gibi sevdiği gelini, ahu gözlü bir balkan güzelidir. Hemşire olan Azize işi gereği soğukkanlı, kuvvetli, fedakar, yeri geldiğinde sert, ama her daim vicdanlı, sözünün eri, lafını sakınmayan, onurlu bir kadındır.







TEVFİK: Gözü açık, hırslı bir Binbaşıdır Tevfik. Kaybedecek hiçbir şeyi, tutunacak hiç bir değeri yoktur... Kan kardeşi Cevdet’in başarılarını içten içe kıskanır. Çocukken aşık olduğu kızla yıllar sonra Cevdet evlenir. Aşkını da içine atar Tevfik. “Düşmandan tehlikelidir, bazısının dostluğu...” demişler. Tevfik tam da bunun ispatıdır.







VERONİKA: Yunan Komutanı Vasili'nin eşi, Leon'un annesi olan Veronika, yıllar önce ilk çocuğunu kaybettiği günden beri ruhunun bir yarısı eksik, kendi hafif esrik, bazen buhranlı, bazen şen kahkahalar atan, kocasına ise çok derine gömdüğü bir öfke barındıran, oldukça alımlı, delişmen tabiatlı bir kadındır.





VASİLİ: İzmir işgalini gerçekleştiren Büyük Yunan Komutanı Vasili, başarılı, gözü kara, zeki, acımasız bir milis Kumandan. Gözünü kırpmadan oğlunu bile ateşe atacak kadar bağlı ilkelerine...







EFTELYA: Bir meyhanede Rum şarkıcı olan Eftalya, neşeli, çekici ve temiz yüreklidir. Tevfik ile ilişkisini alenen yaşamak, onunla evlenmek ister ancak gözü Azize'de olan Tevfik onu her daim oyalar. Kullanıldığını anladığı anlarda dahi Tevfik'e olan hastalıklı aşkından vazgeçmez.

HASİBE: Binbaşı Cevdet'in annesi Hasibe, haram yemez, doğru, iffetli, istikametli bir Osmanlı kadınıdır. Torunlarının sivri dilinden nasibini aldığı ancak dizinde ağladığı, gölgesinde nefeslendiği köklü, asil bir çınar olurken, gelini Azize'nin de yol göstereni, feneri olmuştur adeta.







LEON: Büyük Yunan komutanı Vasili’nin oğludur Leon. Zeki, eğitimli, başarılı Leon’un hayattaki en büyük sorunu babasıyla olan ilişkisidir. Babasının gözüne girmek için elinden geleni yapar ama bunu asla başaramaz.







YILDIZ: Azize ve Cevdet'in güzelliği dillere destan olan büyük kızıdır. Hem şımarık, hem çocuk gibi, hem arzulu, hem mesafeli, hem kırılgan hem de hoyrat bir edası vardır. İyi bir yaşam, herkesçe kabul gören bir hanımefendi olmaktır dileği.







HİLAL: Cevdet ve Azize'nin küçük kızı olan Hilal; zeki, cevval, meraklı, şiir sevdalısı bir genç kızdır. Hilal için vatan, her şeyden kıymetlidir. İşgal dönemi İzmir’inde babasına layık olmak, onun gibi kahraman, kudretli ve adil olmak hayattaki en büyük gayesi olmuştur.







ALİ KEMAL: Cevdet ve Azize'nin 3 çocuğundan en büyüğüdür Ali Kemal. Babasına hayran bir çocuk olarak büyür. Onun gibi güçlü, kudretli, kahraman olmak, silah atmak, asker olmak ister...

