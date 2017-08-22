Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Yeni Gelin 15. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Eğlenceli bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin yeni sezona ne zaman başlayacağı diziseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Yeni Gelin ne zaman başlayacak? Yeni Gelin yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?

YENİ GELİN NE ZAMAN BAŞLAYACAK? YENİ SEZON

Başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi'nin paylaştığı Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Yeni Gelin'in yeni sezon bölümü heyecanla bekleniyor. Kahkaha dolu dizi "Yeni Gelin" Eylül’de yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam edecek. Fakat, Yeni Gelin dizisinin yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı.

YENİ GELİN SEZON FİNALİYLE HERKESİ EKRAN BAŞINA KİLİTLEDİ



"Yeni Gelin"in bu akşam ekrana gelen sezon finalinde; Bella seçimini annelikten yana kullandı ve hayatını tehlikeye atmak pahasına ameliyat olmayı reddetti. Fakat Bella’nın bu fedakarlığı konaktaki dedikodu kazanını durdurmaya yetmedi. Bella’nın çocuk sahibi olamayışı öncelikle Asiye’yi harekete geçirdi. Hazar’a yeni bir gelin bulma arayışına girdi. Fakat Kalender hem oğluna hem de Bella’ya sahip çıktı. Şirin, Ferhat ile Dilan’ı birlikte görünce kıskançlık krizine girdi. Kalender, küsler barışsın konak halkı mutlu olsun diye Ramazan eğlencesi düzenledi. Konak halkı gönlünce bir gece geçirdi ve tüm dertler bir geceliğine de olsa unutuldu. Kalender’in konak halkını toplayarak geçit töreni provası yapacağı sırada İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen görevliler göründü. Görevli, bölgede çok ciddi bir deli dana salgını tespit edildiği için konağın Eylül’e kadar karantina altına alınması gerektiğini söyledi. Bu karar karşısında konak halkı şaşkınlığını gizleyemedi. Bunun üzerine Kalender’in “Eylül’e kadar buradayız biz. Ama Eylül’de mutlaka gelin bak yoksa kaçarız” dediği muhteşem sezon finali izleyenlerde heyecan yarattı.

YENİ GELİN OYUNCULARI

Şehirli genç bir kızın yeni gelinlik hallerini konu alan Yeni Gelin dizisinin başrollerini Jessica May ve Tolga Mendi paylaşırken, dizide Mustafa Avkıran, Dağhan Külegeç, Sema Keçik, Lale Başar, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde ve Renan Bilek gibi usta oyuncular da yer alıyor.