Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman?

Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Bey'in babası olan Ertuğrul Bey'in yaşam hikayesini konu edinen Diriliş Ertuğrul, bilindiği üzere 91. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Dizinin takipçileri merakla yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman? İşte detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

91. bölümüyle sezon finali yapan Diriliş Ertuğrul dizisi için izleyiciler merakla yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırıyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da, tahminlere göre Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonu Ekim ayında başlayacak.

92. bölümüyle yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak olan Diriliş Ertuğrul'un son bölümünde, Ertuğrul Bey ağır bir şekilde yaralanmıştı. İzleyiciler bir yandan da Ertuğrul Bey'in ölüp ölmeyeceğini ve dizinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor.

Engin Altan Düzyatan, hakkında diziden ayrılacağına dair çıkan iddialara yönelik açıklama yaptı. Düzyatan, "Bu haberlerin bizimle alakası yok. Birileri benim diziden çıkmamı istiyor herhalde. Ben diziden çıkmıyorum, önümüzdeki sezonda da oynamaya devam edeceğim. Hayalim oyuncu olmaktı ve tiyatro yapmaktı. Ben aşık olduğum mesleği yapıyorum. Diriliş öncesi en büyük dönüm noktası olarak gördüğüm', Bir Bulut Olsam' dizisi var, film olarak da Anadolu Kartalları'nın benim için yeri çok başkadır. Geçmişe dönüp baktığımda keşke bu yapımda oynamasaydım dediğim bir proje yok. Ama bir önceki bölümü izlediğimde keşke bu sahneyi böyle oynasaydım dediğim oluyor zaman zaman" ifadelerini kullandı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Büyük bir orduyla birlikte Hanlı Pazar’a baskın yapmak üzere gelen Vasilius, Ertuğrul’un tuzağına düşmüş ve Ertuğrul tarafından öldürülmüştür. Ertuğrul şimdi gözünü Karacahisar kalesine dikmiştir. Peki Sultan, Kalenin fethi için ordusuyla Ertuğrul’a destek olacak mıdır?

Ertuğrul başsız kalan kaleye Selçuklu sancağını dikebilecek midir? Diğer yandan Ekaterina, kaledeki boşluktan istifade ederek imparatora mektup yazmış ve yetki istemiştir.

Ertuğrul’ların ve Çavdar’ların zaaflarını bilen Ekaterina’nın bu talebi imparator tarafından kabul görecek midir? Ekaterina Ertuğrul’a karşı nasıl bir hamlede bulunacaktır?

Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul yeni sezon

Diriliş Ertuğrul Yeni Bölüm