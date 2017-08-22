Aşk-ı Roman 2. bölüm fragmanı! Aşk-ı Roman yeni bölümü ne zaman?

Başrollerini Solmaz Ciros ve Kaan Güvenilir'in paylaştığı Aşk-ı Roman dizisi, dün akşam ilk bölümüyle ekranlara gelmişti. Peki merakla beklenen Aşk-ı Roman 2. bölümünde neler yaşanacak? İşte Aşk-ı Roman 2. bölüm fragmanı ve detaylar...

AŞK-I ROMAN 2. BÖLÜM FRAGMANI

Birbirlerini çocukluktan beri seven Kaan ve Solmaz'ın hikayesini konu edecek olan Aşk-ı Roman, 2. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak.

İlk bölümde neler yaşanmıştı?

Birbirlerini çocukluktan beri seven Kaan ve Solmaz’ın yolu, Kaan’ın yasadışı dövüş müsabakalarına girmesi ve cezaevine düşmesi ile ayrılmıştır. Solmaz, hasta babasının ilaç masraflarını karşılamak için Nurullah’ın mekanında dans etmeye başlamıştır.

Kaan ise son günlerini saymakta, Solmaz’a kavuşacağı zamanı iple çekmektedir. Solmaz, Kaan’ın dövüşmesini istememektedir. Bu yüzden araları eskisi gibi değildir. Kaan’ın en büyük rakibi ise Nurullah’tır.

Üçok şirketinin varisi Lider’in evine dönüşü merakla beklenmektedir. Lider’in annesi Leman’ın, şirket ortakları İhsan’ın kızı Duru ile Lider’e sürpriz nişan organizasyonu düzenlemiştir.

Amerika’dan gelen Lider’in haberi yoktur. Kendi nişanına habersiz katıldığını anlayınca sinirlenip, organizasyonu terk eder.

AŞK-I ROMAN DİZİ HİKAYESİ

Aşkın nelerin üstesinden geldiğine hep beraber tanıklık edeceğimiz bir hikâye Aşk-ı Roman. Kaan ve Solmaz’ın aşklarının yanında, mahallenin geri kalan gençlerinin aşklarını da soluksuz izleyeceğiz. Cansel, Anıl, Gürkan ve Dilan dostluğu da türlü sınavlardan geçecek, aşk onları da değiştirecek...

Hem duygusal hem de kıpır kıpır bir mahalle burası. Aşkı da hüznü de eksik olmayacak. Üçok Holding’in veliahdı Lider’in Solmaz’la tanışması ile birlikte o zengin dünyanın mahalleye olan etkisini de görmeye başlayacağız. Dengeler değişecek, işler karışacak...

Ama onların dünyasında aşk hep baş rolde kalacak. Hikâyemizin kahramanları her gün kendi aşklarının romanını yazıyor olacaklar...

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