Rüya 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Rüya 6. bölümünde neler yaşandı? Rüya oyuncuları

SHOW TV'de Salı akşamları ekrana gelen ve büyük beğeniyle izlenen Rüya, 6. bölümüyle bu akşam izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümün ardından yayınlanan 7. bölüm fragmanı ve izleyenleri meraklandırdı. İşte Rüya 7. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...

"BEDEL ÖDETMEYE DEVAM EDECEĞİM!"

Elif'in Alaz pişmanlığı onu Bulut'a karşı zor durumda bırakıyor...

RÜYA'NIN 6. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Rüya'nın bu akşam ekrana gelen 6. bölümünde;

Alaz Elif’i, Bulut’u öldürtmekte tehdit eder. Elif, zamana karşı yarışmaktadır. Ya Alaz’ın çirkin teklifini kabul edecek ya da sevdiği adamın öldürülmesini seyredecektir. Zaman ilerlemekte Bulut’un hayatı Elif’in ağzından çıkacak sözlere bağlıdır. Ruhşan Selma’nın, Alaz’ın teyzesi olduğunu öğrenmiştir.

Cihan’ın ailesinden sakladığı sır perdesi aralanmaktadır. Bunca senelik eşinin yalan söylemesini içine sindiremeyen Ruhşan, sonunda Bulut’a bulduğu ipuçlarını anlatır. Selami’nin ölümünden şüphelenen Faysal, İnan’ın peşine düşer ve tüm gerçekleri öğrenir. Faysal‘la İnan’ın arasında ipler iyice gerilmiştir.

Şahika İpek’ten öğrenmiş olduğu Elif-Bulut evliliği ile sarsılmış ileriye dönük tüm hayalleri yıkılmıştır. Cihan ve Şahika arasında neler yaşanacak? Bulut’un Elif’e yaptığı sürpriz ne olacak? Elif bu sürprizi nasıl karşılayacak? Yıldız, Sefer’in söylediklerine inanacak mı?

RÜYA OYUNCULARI

Elif Ardalı (Hazal Filiz Küçükköse)

Bulut Giray (Ceyhun Mergiroğlu)

Alaz (Ulaş Tuna Astepe)

Ruhşan Giray (Özge Özder)

Cihan Giray (Atilla Saral)

Gülendam Büküm Ardalı (Özge Sezince)

Faysal Ardalı (Turgut Tunçalp)

Şahika Aslan (Buse Varol)

Vuslat Akarsu (Goncagül Sunar)

Yıldız Akarsu (Funda Bostanlık)

İnan Ardalı (Emir Çubukçu)

İpek Giray (Devrim Özkan

rüya

Rüya 7. bölüm fragmanı

Rüya 6. bölüm

rüya oyuncuları