Ateş Böceği son bölüm - Ateş Böceği 9. bölüm fragmanı

Ateş Böceği'nin 9. son bölümü bekleniyor. Yapımcılığını Mia Yapım'ın yaptığı, yönetmenlik koltuğunda Barış Yön'ün oturduğu ve senaryosunu Ebru Hacıoğlu'nun kaleme aldığı Ateş Böceği 9. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Barış'ın verdiği karar, onu zor duruma sokacak. Aslı'nın sürekli yanında olan Barış, ondan uzak durmayı başarabilecek mi? İşte Ateş Böceği 9. bölüm fragmanı ve özeti...

ATEŞ BÖCEĞİ 9. SON BÖLÜMDE BARIŞ'IN ZOR ANLARI

Başrollerini Seçkin Özdemir ve Nilay Deniz'in paylaştığı Ateş Böceği 9. bölümüyle takipçilerinin karşısına çıkacak. Ateş Böceği'nin son bölümünde olaylar şöyle gelişecek:

Aslı'yı kendinden korumak için bir karar alan Barış, aklına gelmeyecek bir hüsarana uğrar. Okula olan inancını tamamen kaybeden Aslı'nın kararı, Barış'ı yeni bir sınavın içine sürüklemektedir.

Barış, Aslı'nın bu kadar yanında olup ondan uzak durmayı başarmak zorundadır.

ATEŞ BÖCEĞİ 8. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Gerçeklerle yüzleşmek Barış'ın arafta kalmasına neden olur Aslı her şeyden habersiz Barış'ı sıkıştığı araftan kurtarmaya çalışırken kendi korkularıyla da yüzleşmeye karar verir.

Yaşananlar yeni başlangıçlara mı açılacak yoksa geri dönülmez pişmanlıklara mı neden olacaktır ?

ATEŞ BÖCEĞİ OYUNCULARI KİMLER?



Başrollerini Seçkin Özdemir ve Nilay Deniz paylaştığı dizinin oyuncuları arasında Seda Güven, Durul Bazan, Belma Canciğer, Şebnem Dilligil, Gözde Çığacı, Çağrı Çıtanak, Berkay Tulumbacı, Alicia Kapudağ, Umur Yiğit Vanlı, Lal Tayra Bahar, Çiğdem Aygün, Aslı Samat Ve Derya Alabora yer alıyor.

OYUNCU DİZİDEKİ KARAKTER Seçkin Özdemir Barış Buka Nilay Deniz Aslı Eğilmez Umur Yiğit Vanlı Hakan Şeker Belma Canciğer Handan Pars Durul Bazan Metin Eğilmez Lal Tayra Bahar Çiçek Eğilmez Çağrı Çıtanak Teo Derya Alabora Cahide Pars Şebnem Dilligil Neşe Eğilmez Alicia Kapudağ Arzu Eğilmez Berkay Tulumbacı Barbaros Gürkan Seda Güven İlayda Taş Gözde Çığacı Gül Gürkan Çiğdem Aygün Sıdıka Aslı Samat Şirin

Ateş Böceği son bölüm

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