Ateş Böceği
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Ateş Böceği son bölüm - Ateş Böceği 9. bölüm fragmanı

Ateş Böceği 9. bölümde Barış, Aslı'dan uzak kalabilecek mi?

Star Tv'de yayınlanan Ateş Böceği 9. bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümde Barış'ın Aslı'yı kendinden korumak için verdiği karar zor duruma sokuyor

24 Ağustos 2017 Perşembe, 14:50:10 Güncelleme: 14:55:01

Ateş Böceği'nin 9. son bölümü bekleniyor. Yapımcılığını Mia Yapım'ın yaptığı, yönetmenlik koltuğunda Barış Yön'ün oturduğu ve senaryosunu Ebru Hacıoğlu'nun kaleme aldığı Ateş Böceği 9. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Barış'ın verdiği karar, onu zor duruma sokacak. Aslı'nın sürekli yanında olan Barış, ondan uzak durmayı başarabilecek mi? İşte Ateş Böceği 9. bölüm fragmanı ve özeti...

ATEŞ BÖCEĞİ 9. SON BÖLÜMDE BARIŞ'IN ZOR ANLARI

Başrollerini Seçkin Özdemir ve Nilay Deniz'in paylaştığı Ateş Böceği 9. bölümüyle takipçilerinin karşısına çıkacak. Ateş Böceği'nin son bölümünde olaylar şöyle gelişecek:

Aslı'yı kendinden korumak için bir karar alan Barış, aklına gelmeyecek bir hüsarana uğrar. Okula olan inancını tamamen kaybeden Aslı'nın kararı, Barış'ı yeni bir sınavın içine sürüklemektedir.

Barış, Aslı'nın bu kadar yanında olup ondan uzak durmayı başarmak zorundadır.

ATEŞ BÖCEĞİ 8. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Gerçeklerle yüzleşmek Barış'ın arafta kalmasına neden olur Aslı her şeyden habersiz Barış'ı sıkıştığı araftan kurtarmaya çalışırken kendi korkularıyla da yüzleşmeye karar verir.

Yaşananlar yeni başlangıçlara mı açılacak yoksa geri dönülmez pişmanlıklara mı neden olacaktır ?

ATEŞ BÖCEĞİ OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini Seçkin Özdemir ve Nilay Deniz paylaştığı dizinin oyuncuları arasında Seda Güven, Durul Bazan, Belma Canciğer, Şebnem Dilligil, Gözde Çığacı, Çağrı Çıtanak, Berkay Tulumbacı, Alicia Kapudağ, Umur Yiğit Vanlı, Lal Tayra Bahar, Çiğdem Aygün, Aslı Samat Ve Derya Alabora yer alıyor.

OYUNCU DİZİDEKİ KARAKTER
Seçkin Özdemir Barış Buka
Nilay Deniz Aslı Eğilmez
Umur Yiğit Vanlı Hakan Şeker
Belma Canciğer Handan Pars
Durul Bazan Metin Eğilmez
Lal Tayra Bahar Çiçek Eğilmez
Çağrı Çıtanak Teo
Derya Alabora Cahide Pars
Şebnem Dilligil Neşe Eğilmez
Alicia Kapudağ Arzu Eğilmez
Berkay Tulumbacı Barbaros Gürkan
Seda Güven İlayda Taş
Gözde Çığacı Gül Gürkan
Çiğdem Aygün Sıdıka
Aslı Samat Şirin
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