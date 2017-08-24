Kanatsız Kuşlar 11. son bölümünde Muzaffer ile Nefise'ye şok sürpriz

Başrollerini Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al ve Servet Pandur'un paylaştığı Kanatsız Kuşlar'ın 11. son bölümü bu akşşam yayınlanacak. Yeni bölümde Ahmet, Zeynep'e evlilik konusunda baskı yaparken, Zeynep, Ahmet'in hareketleri karşısında onunla olan tüm bağını koparmaya kararlıdır. İşte Kanatsız Kuşlar 11. son bölüm fragmanı ve özeti..

KANATSIZ KUŞLAR 11. SON BÖLÜDE İŞLER KARIŞIYOR

Takipçileriyle 11. randevusuna çıkacak olan Kanatsız Kuşlar'da olaylar şöyle gelişecek: Nefise, Muzaffer'e tüm gerçeği açıklamak üzereyken beklenmeyen bir gelişme yaşanır. Azime ve Nefise arasında gizli şeyler döndüğünden şüphelenen Tuba, tehlikeyi göze alarak Azime'yi köşeye sıkıştıracak bir ipucu yakalamayı başarır. Ahmet, Zeynep'e evlilik konusunda baskı yapar.

Zeynep ise Ahmet'in tavrı karşısında onunla olan bağını tamamen koparmaya karar verir. Zeynep'in Onur'la yakınlaştığını öğrenen Emre ise ablasına bu konuda çok sert çıkar. Muzaffer'in oğlu Mert, nihayet eve getirilmiştir. Küçük Aysun ise Mert'in gelişi ile derin bir yalnızlığın içine düşer. Annesi Nefise ile aralarında aşmaları gereken büyük, bir o kadar da dramatik bir sınav başlar. Nefise, bir yandan Mert ile ilgili hesap edemediği çeşitli zorluklar yaşarken, bir yandan da küçük kızı Aysun'la sorunlarını çözmeye çalışır. Muzaffer ise Nefise ile evlendiklerinden bu yana ilk kez baş başa kalacakları bir geceye başlarken, yaşayacakları sürpriz ikisini de şok edecektir.

KANATSIZ KUŞLAR 10. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nefise, Emre ile ilgili duyduğu acı haberle şok yaşadığı sırada Suat'ın peşindeki adamları fark eder. Ancak artık çok geçtir. Yaşanan korkunç olaydan sonra Muzaffer, Nefise'nin bir an olsun yanından ayrılmaz. Tuba, Nefise'nin başına gelenleri fırsat bilerek Muzaffer'le yakınlaşma planları yapar.

Öte yandan Emre'nin öldüğünü düşünen Aylin, hayatı pahasına Behzat'tan intikam almak için çalışır. Ancak Behzat'ın onun için hazırladığı hain planı öğrenince şok olacaktır. Diğer yandan Emre'yi bulmak isteyen Zeynep, Onur'un yardım teklifini kabul eder. Bunu öğrenen Ahmet, Onur'a bilenir ve sevdiği kızı kaptırmamak için büyük bir adım atar. Nefise, oğlunun başına gelenlerden sonra daha fazla dayanamaz ve Muzaffer'e tüm gerçeği anlatmaya karar verir.

KANATSIZ KUŞLAR OYUNCULARI

Melis Tüzüngüç (Zeynep)

Fedakar bir abla... Kardeşleri uğruna, tüm hedeflerinden vazgeçse de, hayat ondan vazgeçmeyecek.... Güzel kalbi, Onur'un hayatına girmesiyle bir başka atarken, Ahmet ve Onur arasında kalbinin sesini dinlemeye çalışacak...

Ümit İbrahim Kantarcılar (Onur)

Başarılı, geleceği parlak, genç bir iş adamı... Aralarındaki sosyal, kültürel, ekonomik uçuruma rağmen, Zeynep'te bulduğu aşkla tüm engelleri kaldıracak...

Ahmet Varlı (Ahmet)

Kalbi büyük, dünyası küçük bir delikanlı... Zeynep'e duyduğu aşkı, sevgisi karşılıksız kalsa da, o bu sevdaya sahip çıkacak... En büyük rakibi Onur'a karşı, büyük yüreğiyle her zaman savaşacak...

Deniz Bolışık (Nefise)

Önce anne... Çocukları için kendinden vazgeçmeye hazır... Sonra kadın... Çaresiz, bir o kadar da kırılgan... Hayat ona sürprizler hazırlarken, O ailesini bir arada tutmak için ümitsizce çırpınacak...

Fatih Al (Muzaffer)

Güçlü ve otoriter bir is¸adamı... Varlıklı bir ailenin temsilcisi... Hayatına, Nefise'nin girmesiyle tüm düzeni değişecek..

Servet Pandur (Azime)

Nefise'nin görümcesi, görünürde en iyi dostu, gerçekte en büyük düşmanı... Muzaffer'in malikanesinin emektar hizmetlisi. Çocukların; kurnaz, çıkarcı, çoğu zaman tehlikeli, istediği zaman eğlenceli halaları...

Kanatsız Kuşlar