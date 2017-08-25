Kalp Atışı 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Eylül'den Asaf'a: "Evet, aşığım sana!"

SHOW TV'de Cuma akşamları büyük beğeniyle izlenen ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kalp Atışı'nın 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümü iple çeken izleyicileri heyecanlandıran fragmanda Eylül'ün Ali Asaf'a "Evet, aşığım sana!" demesi büyük merak uyandırdı. İşte Kalp Atışı 9. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar...

"BÖYLE BİR ŞEY YAPSAN, SENİ DE AFFETMEM!"

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 9. Bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Babasının hayatına tekrar girmek istemesiyle Eylül’ün çıkmaza girdiği, Mehmet’in “ben buyum kızım, gerçek Mehmet bu!” diyerek Esma’ya saldırdığı tanıtımda, Eylül’ün Ali Asaf’a “Evet aşığım sana! Bu hayattaki her şeyden, herkesten çok seviyorum belki seni, kendimden bile. Ama sen böyle bir şey yapsan, seni de affetmem!” sözleri dikkat çekti.

Her Cuma ekrana gelen ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kalp Atışı’nın yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.

KALP ATIŞI 9. YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Kalp Atışı’nın yarın akşam ekrana gelecek bölümünde;

Ali Asaf’ın Eylül için hazırladığı sürpriz gece beklenmedik bir şekilde son bulur. Hastanenin bahçesinde bulunan küçük kızın şok edici sırrı, Süleyman ve Ziyanur’un dinmeyen öfkeleri, Oğuz’un Eylül için girdiği savaştan vazgeçmeyişi...

Bütün bunlar olurken sıradan gibi gözüken bir hırsızlığın ardından ortaya çıkan akıl almaz tehlike, tüm hastanenin üzerini kara bir bulut gibi kaplar.

Birbirini tetikleyen olaylar, bunun bedelini ödeyen masum insanlar ve her şeyin ortasında bir çıkış yolu arayan Eylül!

Tüm bunlara sebep olduğundan habersiz Eylül olanları durdurmak isterken, Ali Asaf başta olmak üzere birçok kişinin hayatı bu sefer pamuk ipliğine bağlıdır...

KALP ATIŞI 8. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kalp Atışı'nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 8. bölümünde,

Oğuz, Eylül’den hoşlandığını itiraf etti. Sinan kötü planlarını devreye sokmaya başladı ve Eylül’ü hastaneden attırmak için Eylül’ün daha önce müdahale ettiği eski bir hastayı kullandı. Hastanede çalışan Sibel hemşirenin intiharı başta Eylül olmak üzere herkesi sarstı.

Üvey annesinin hastaneye kaldırılmasıyla, kardeşinin ailesine şiddet uyguladığını anlayan Oğuz ise büyük bir şok yaşadı. Mehmet’e gelen telefon, borçlarının Eylül için büyük bir tehlike yaratacağını gösterdi. Tüm bu gerginliklerin ardından Ali Asaf’ın masalları andıran sürprizi ise bölüme damga vurdu.

Ali Asaf, sahilde Eylül için çok özel bir yemek hazırladı. Ali Asaf ve Eylül herkesten uzak, başbaşa romantik anlar yaşadı. İkilinin yakınlaştıkları sırada üzerlerine gelen bir ışıkla büyük bir şaşkınlık yaşadıkları final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ege Kökenli, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Erdem Kaynarca ve Vedat Erincin eşlik ediyor.

KALP ATIŞI OYUNCU KADROSU

Gökhan Alkan (Ali Asaf Denizoğlu karakteri)

Öykü Karayel (Eylül Erdem karakteri)

Ege Kökenli (Bahar Tunç karakteri)

Ali Burak Ceylan (Oğuz Dağçakrak karakteri)

Hakan Gerçek (Doktor Sinan Tunç karakteri)

Fatih Dönmez (Doktor Selim Can karakteri)

Barış Aytaç (Fatih Yılmaz karakteri)

Burcu Türünz (Esma Sancak karakteri)

Başar Doğusoy (Samet Tok karakteri)

Selahattin Paşalı (Alp Sungur karakteri)

kalp atışı

Kalp Atışı yeni bölüm fragmanı

Kalp Atışı 9. Bölüm 2. Fragmanı

Kalp Atışı 9. bölüm fragmanı

Kalp Atışı oyuncuları