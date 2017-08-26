Kalp Atışı 9. bölüm - Kalp Atışı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SHOW TV'de Cuma akşamlarına damga vuran Kalp Atışı'nın 9. bölümü bu akşam ekranlara geldi. İzleyenleri ekran başına kilitleyen 9. bölümün final sahnesinde Eylül'ün keskin nişancıyla karşı karşıya kalması nefesleri kesti. İşte Kalp Atışı 9. bölüm özeti ve detaylar...

KALP ATIŞI 9. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

İzleyenleri her hafta Cuma günü ekran başına kilitleyen Kalp Atışı, bu hafta da nefes kesen bir bölümle ekranlardaydı. İşte Kalp Atışı'nın 8. bölümünde yaşananlar;

Ali Asaf’ın Eylül için hazırladığı sürpriz gece beklenmedik bir şekilde son bulur. Hastanenin bahçesinde bulunan küçük kızın şok edici sırrı, Süleyman ve Ziyanur’un dinmeyen öfkeleri, Oğuz’un Eylül için girdiği savaştan vazgeçmeyişi...

Bütün bunlar olurken sıradan gibi gözüken bir hırsızlığın ardından ortaya çıkan akıl almaz tehlike, tüm hastanenin üzerini kara bir bulut gibi kaplar. Birbirini tetikleyen olaylar, bunun bedelini ödeyen masum insanlar ve her şeyin ortasında bir çıkış yolu arayan Eylül!

Tüm bunlara sebep olduğundan habersiz Eylül olanları durdurmak isterken, Ali Asaf başta olmak üzere birçok kişinin hayatı bu sefer pamuk ipliğine bağlıdır...

Keskin nişancıyla Eylül'ün karşı karşıya geldiği son sahnede nefesler tutuldu. Keskin nişancının Eylül'e silah doğrultarak "Her şey senin yüzünden oldu, bir kişi daha senin yüzünden öldü" demesi büyük heyecan yarattı.

KALP ATIŞI 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kalp Atışı'nın bu akşam ekrana gelen 9. bölümünün ardından izleyenler merakla 10. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Heyecanlı bir 9. bölümün ardından "Kalp Atışı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunu soran Kalp Atışı takipçileri için henüz fragman yayınlanmadı. Kalp Atışı 10. bölüm fragmanı yayınlandığında bu haber üzerinden takip edebilirsiniz.

KALP ATIŞI OYUNCU KADROSU

Gökhan Alkan (Ali Asaf Denizoğlu karakteri)

Öykü Karayel (Eylül Erdem karakteri)

Ege Kökenli (Bahar Tunç karakteri)

Ali Burak Ceylan (Oğuz Dağçakrak karakteri)

Hakan Gerçek (Doktor Sinan Tunç karakteri)

Fatih Dönmez (Doktor Selim Can karakteri)

Barış Aytaç (Fatih Yılmaz karakteri)

Burcu Türünz (Esma Sancak karakteri)

Başar Doğusoy (Samet Tok karakteri)

Selahattin Paşalı (Alp Sungur karakteri)

KALP ATIŞI DİZİ HİKAYESİ

Dünya ne kadar berbat bir yer olsa da, iyilerin mutlaka kazanacağını kanıtlayan birileri her zaman vardır. Belki de O size hiç adil davranmayan kaderin sunduğu ilk ve tek şanstır. Henüz on sekiz yaşındaki lise öğrencisi Eylül (Öykü Karayel)’ün de kaderini değiştirecek o şansın adı Ali Asaf Denizoğlu (Gökhan Alkan)’dur.

Hikayenin başladığı yer Ege’de bir kasabanın lisesi... İkilinin yollarının ayrılıp yıllar sonra tekrar kesiştikleri yer ise İstanbul’un en iyi hastanesinin çatısıdır!

"KEŞKE SANA YOL GÖSTERECEK BİR ÖĞRETMENİN OLSA"

Genç beyin cerrahı Eylül; hastane acilini basan bir grup zorbaya iyi bir dayak çekerken bize de yıllar önce başlayan hikayesini anlatır. Defalarca okul değiştirmiş, öğretmenlerin uğraşmak istemediği, asi bir genç kızdır o. Babası son kovulduğu okuldan onu alıp, canını acıtana kadar dövdüğünde dahi tek göz yaşı dökmez.

Oysa ki o gün tüm hayatı değişecek, ona evini açan, Marmaris’te ufak bir pansiyon işleten babaannesinin duası bir mucizeyi getirecektir. “Keşke sana yol gösterecek iyi bir öğretmenin olsa” Olur da! Ali Asaf Denizoğlu , başarılı bir doktorken İstanbul’dan taşradaki bir okula öğretmen olarak neden geldiği bilinmez. Oysa o insanların hayatına bir kez dokunup her şeyi değiştirecek olağanüstü bir insandır.

Bu yeteneği Eylül’ü de uçurumun kenarından kurtarıp, başarılı bir cerrah yapacaktır. Ancak Eylül’le arasındaki o özel duygunun çok geç farkına varır ve gitmesine izin verir. İki aşık -evet ne kadar inkar etse de Eylül de aşık olmuştur Ali Asaf’a- ayrılmış ve yıllar sonra iki doktor olarak tekrar karşılaşacaklardır.

Hayata yenik başlayan, öfkesi dışında hiçbir şeyi olmayan bir kızın bir cerrah olarak hayata meydan okuma hikayesidir bu. Aynı zamanda ona bu cesareti verecek olan bir erkeğin! Elini tutan ve başarabilirsin diyen bir yol göstericinin. Hepimizin tüm kalbimizle hayatımızda olmasını istediğimiz o kişi Eylül gibi bizim de hayata olan umutlarımızı hep ayakta tutacaktır. Elbette aşkla beraber...

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği Kalp Atışı dizisinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel'e; Ege Kökenli, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Vedat Erincin, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Barış Aytaç, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Ceylan Ceylan ve Erdem Kaynarca eşlik ediyor. Kore dizisi “Doctors” tan uyarlanan Kalp Atışı dizisinin yönetmenliğini Yusuf Pirhasan yapıyor. Senaryoda ise Makbule Kosif, Eda Tezcan, Gülsev Karagöz, Zafer Özer Çetinel ve Melis Veziroğlu Yılmaz gibi güçlü isimler yer alıyor.

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Kalp Atışı 9. bölüm

Kalp Atışı 10. bölüm fragmanı