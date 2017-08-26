Kalp Atışı 9. bölümünde neler yaşandı? Kalp Atışı 9. bölüm detayları!

SHOW TV'de her Cuma akşamı ekrana gelen, reytinglerde birinciliği üstlenen ve büyük beğeniyle izlenen Kalp Atışı'nın 9. bölümü yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Bahar'ın vurulduğu ve Eylül'ün keskin nişancıyla karşı karşıya kaldığı sahne büyük heyecan yarattı. Peki Kalp Atışı 9. bölümünde neler yaşandı? İşte Kalp Atışı 9. bölüm detayları...

KALP ATIŞI 9. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Kalp Atışı’nın dün akşam ekrana gelen dokuzuncu bölümünde;

Ali Asaf ve Eylül’ün yaşadıkları romantik dakikalar, arabalarının çalınmasıyla bozuldu. Esma, paralarını çalarken yakaladığı Mehmet’in ona saldırmasıyla büyük bir şok yaşarken, Eylül’den istediği karşılığı alamayan Oğuz yıkıldı.

Annesi ile ağabeyini öldürerek hastaneye gelen ve düşüncelerini kontrol edemeyen bir hasta tehlikeli davranışlarıyla Eylül’ün dikkatini çekti.

Hastanın babasını vurmasıyla sarsılan Eylül’ün yine en büyük destekçisi Ali Asaf oldu. Eylül babasına duyduğu öfkeyi anlatmak isterken, Ali Asaf’a aşkını da itiraf etti. Bu sırada çatıya çıkarak her yere ateş eden hasta, hastaneyi savaş alanına çevirdi.

Ali Asaf, Bahar ve Oğuz hayatlarını tehlikeye atarak servis araçlarıyla kaza yapan çocuklara yardım etmek istedi. Çocukları hastaneye taşımak isterken Bahar’ın kalbinden vurulduğu ve hastanın silahını Eylül’e doğrulttuğu final sahnesinde nefesler tutuldu.

KALP ATIŞI REYTİNGLERDE DE ZİRVEDE

Kalp Atışı, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle izleyenlerin yine beğenisini kazandı. Dizi, AB’de 6,48 izlenme oranı (rating), 20,84 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi.

Merakla beklenen bölümün başlamasıyla birlikte #acıyıpaylaşmak etiketinin zirveye yerleştiği Twitter’da izleyiciler, etiket üzerinden yorumlarını paylaştı. Twitter'ın Türkiye gündeminde 12 saat 30 dakika TT listesinde kaldı.

KALP ATIŞI’NIN YENİ BÖLÜMÜ MERAKLA BEKLENİYOR!

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı dün akşam ekrana gelen bölümüyle büyük merak uyandırdı. Dizinin haftaya ekrana gelecek yeni bölümünde kalbinden vurulan Bahar yaşayacak mı, Eylül tehlikeden kurtulacak mı soruları yanıt bulacak.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ege Kökenli, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Erdem Kaynarca ve Vedat Erincin eşlik ediyor.

KALP ATIŞI OYUNCU KADROSU

Gökhan Alkan (Ali Asaf Denizoğlu karakteri)

Öykü Karayel (Eylül Erdem karakteri)

Ege Kökenli (Bahar Tunç karakteri)

Ali Burak Ceylan (Oğuz Dağçakrak karakteri)

Hakan Gerçek (Doktor Sinan Tunç karakteri)

Fatih Dönmez (Doktor Selim Can karakteri)

Barış Aytaç (Fatih Yılmaz karakteri)

Burcu Türünz (Esma Sancak karakteri)

Başar Doğusoy (Samet Tok karakteri)

Selahattin Paşalı (Alp Sungur karakteri)

kalp atışı

Kalp Atışı 9. bölüm

Kalp Atışı oyuncuları