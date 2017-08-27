Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu yeni sezonda yepyeni bölümleriyle Show TV’de sizleri bekliyor. Anadolu'nun damakları bayram ettiren geleneksel lezzetleri ile tanışıp, kültürel ve doğal güzelliklerine doğru masalsı bir yolculuğa çıkmak isteyenler için Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu yeni sezonuyla Show TV’de!

Turgay Başyayla gezecek, öğrenecek, yörelerin görsel bir şöleni andıran lezzetlerini Her Cumartesi-Pazar sizlere sunacak ve ekranda lezzet rüzgarları estirecek. Yöre yöre en leziz yemekler, Anadolu kültürünü günümüze taşıyan tarihi yerler Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu’nda ekrana gelecek.

Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu yeni sezonuyla 16 Eylül’den itibaren her Cumartesi-Pazar saat 13.00’te Show TV’de!

Turgay Başyayla

lezzet yolculuğu