Çocuktan Al Haberi Ünlüler yeni bölüm fragmanı - Çocuktan Al Haberi Ünlüler, reytinglerde zirvede!

SHOW TV'de Cumartesi ve Pazar günü büyük ilgiyle takip izlenen ve izleyenleri kahkahaya boğan Çocuktan Al Haberi Ünlüler, dün akşam yayınlanan bölümüyle tüm kategorilerde yine zirveyi üstlendi.

TÜM KATEGORİLERDE ZİRVEDE

Show TV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği Çocuktan Al Haberi Ünlüler tüm heyecanıyla ekrana gelmeye devam ediyor. Çocuktan Al Haberi Ünlüler dün akşam ekrana gelen bölümüyle yine büyük beğeni toplayarak tüm kategorilerde birinci oldu. Program, AB’de 3,44 izlenme oranı (rating), 14,39 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 3,64 izlenme oranı (rating), 14,84 izlenme payı (share) ve Total’de 3,58 izlenme oranı (rating), 12,92 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi. Her Cumartesi ve Pazar ekranlarda kahkaha fırtınası estiren Çocuktan Al Haberi Ünlüler, başarısına bir yenisini daha ekledi.

Türkiye’nin en ünlü isimlerinin, programın 9 miniğinin verdiği cevaplar üzerinden müthiş bir mücadeleye giriştiği, çocukların inanılmaz eğlenceli hayal dünyasının keşfedildiği programın dünkü bölümünde ünlü çiftler yarıştı.

Bora Öztoprak-Çiçek Dilligil, Arif Susam-Perihan Susam ve Eda Özülkü-Metin Özülkü’nün birbirinden şirin miniklerle diyalogları kahkaha fırtınası estirirken; kutu bebek Ebrar ve minik Arda’nın verdikleri pizza tarifi görülmeye değerdi. Çakıl bebek Nisan’ın prens ve prenseslerle ilgili samimi açıklamaları yine birbirinden eğlenceli anlar yaşattı.

Çocuktan Al Haberi Ünlüler yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

Çocuktan Al Haberi Ünlüler

Çocuktan Al Haberi Ünlüler 17. Bölüm Fragmanı