Yayınlandığı günden beri ilgiyle takip edilen ve her bölümü heyecanla beklenen internet dizisi Fi, 12. bölümüyle sezon finali yaparak tatile çıkmıştı. Dizinin takipçileri merakla Fi dizisinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki Fi ne zaman başlayacak? Fi yeni sezon ne zaman başlayacak?

Fİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Puhu TV'de yayınlanan ve binlerce takipçisi olan Fi dizisi, geçtiğimiz ay 12. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte izleyiciler de merakla yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Ozan Güven, Büşra Develi ve Berrak Tüzünataç'ın paylaştığı Fi dizisinin yeni sezonu Eylül ayında başlayacak. Dizideki "Can Manay" karakterini canlandıran Ozan Güven, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda dizinin Eylül ayında yeni sezon ile başlayacağını duyurmuştu.

Fİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Can’ın ortadan kaybolması tüm dengeleri yeniden değiştirir.

Yıl sonu gösterisinde patlayan kriz, Duru ve Deniz ilişkisinin kaderini belirlerken; Özge ve Sadık ilişkisi de, su yüzüne çıkan gerçeklerden ötürü, çıkmaza sürüklenir....

PUHUTV NASIL İZLENİR?

Puhu TV, piyasada "İçerde" gibi büyük yapımlı ve sevilen dizilerin ve sinema filmlerinin bir araya toplandığı çevrimiçi televizyon platformudur. Puhu TV'de dizi veya film izlemek için yapılması gereken tek şey Puhu TV'ye ücretsiz şekilde kaydolmak. Puhu TV'de dizi ve film izlemek için için e-posta adresiyle veya Facebook hesabıyla kayıt olmak yeterli oluyor.

Aynı zamanda Puhu TV üzerinden izlenen diziler veya sinema filmleri için kullanıcılardan hiçbir şekilde ücret talep edilmiyor.

Fİ OYUNCU KADROSU

Oyuncu Adı Karakter Ozan Güven Can Manay Serenay Sarıkaya Duru Mehmet Günsür Deniz Berrak Tüzünataç Özge Egeli Büşra Develi Bilge Görgün Osman Sonant Sadık Tülay Günal Eti