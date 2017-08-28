“Pelin Karahan'la Nefis Tarifler” 11 Eylül Pazartesi Show TV'de

Ekranların sevilen ve özlenen yüzü Pelin Karahan, 11 Eylül Pazartesi günü tadı damakta kalacak yemeklerini yapmak için mutfağa giriyor. Sofraları ziyafete dönüştürecek lezzetlerden, çay sohbetlerini şenlendirecek tariflere, sürpriz konuklarla birlikte Anadolu mutfağının eşsiz tatlarını sofralara getiriyor.



“GELİN SOFRALARA BİRLİKTE RENK KATALIM!”



Her yemeğin tadına tat katan önemli ipuçları, lezzet tüyoları, içinizi ısıtacak çorbalar, tadı damakta kalacak ana yemekler, masanızı donatacak yöresel tatlar, bin bir çeşit tatlılar, çay saatinizde keyfinize keyif katacak pastalar ve daha fazlası Pelin Karahan'la Nefis Tarifler’de sizleri bekliyor.

Ekranların en leziz programı “Pelin Karahan'la Nefis Tarifler” 11 Eylül Pazartesi saat 12.00’de Show TV'de başlıyor!

İşte “Pelin Karahan'la Nefis Tarifler”in tanıtımı!