Yeni Gelin yeni sezon fragmanı yayınlandı! Yeni Gelin yeni bölüm ne zaman?

SHOW TV'de Cumartesi akşamları yayınlanan ve izleyenleri kahkahaya boğan Yeni Gelin'in yeni sezon fragmanı yayınlandı. İzleyenlerin büyük merakla beklediği Yeni Gelin'in yeni sezonunda da kahkaha eksik olmayacak. İşte Yeni Gelin yeni sezon fragmanı ve detaylar...

YENİ GELİN YENİ BÖLÜMÜYLE 16 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ SHOW TV'DE!

Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Show TV'nin kahkaha dolu dizisi "Yeni Gelin"in merakla beklenen yeni sezon tanıtımı yayınlandı.

Konağın karantina altına alınmasıyla Adana’dan Karadeniz’e giden Bozoklar’ın eğlenceli maceralarının ekrana geldiği tanıtımda Karadeniz’in muhteşem güzelliği büyük beğeni topladı.

YENİ GELİN'İN SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

SHOW TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Yeni Gelin'in sezon finalinde;

Bella seçimini annelikten yana kullandı ve hayatını tehlikeye atmak pahasına ameliyat olmayı reddetti. Fakat Bella’nın bu fedakarlığı konaktaki dedikodu kazanını durdurmaya yetmedi. Bella’nın çocuk sahibi olamayışı öncelikle Asiye’yi harekete geçirdi. Hazar’a yeni bir gelin bulma arayışına girdi.

Fakat Kalender hem oğluna hem de Bella’ya sahip çıktı. Şirin, Ferhat ile Dilan’ı birlikte görünce kıskançlık krizine girdi.

Kalender, küsler barışsın konak halkı mutlu olsun diye Ramazan eğlencesi düzenledi. Konak halkı gönlünce bir gece geçirdi ve tüm dertler bir geceliğine de olsa unutuldu.

Kalender’in konak halkını toplayarak geçit töreni provası yapacağı sırada İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen görevliler göründü. Görevli, bölgede çok ciddi bir deli dana salgını tespit edildiği için konağın Eylül’e kadar karantina altına alınması gerektiğini söyledi. Bu karar karşısında konak halkı şaşkınlığını gizleyemedi.

Bunun üzerine Kalender’in “Eylül’e kadar buradayız biz. Ama Eylül’de mutlaka gelin bak yoksa kaçarız” dediği muhteşem sezon finali izleyenlerde heyecan yaratmıştı.

yeni gelin

Yeni Gelin yeni sezon fragmanı

Yeni Gelin yeni bölüm ne zaman?

Yeni Gelin yeni bölüm fragmanı