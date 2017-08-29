Rüya 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Rüya neden yok? Rüya yeni bölüm saat kaçta?

SHOW TV'de Salı akşamlarına damga vuran ve sosyal medyada en çok konuşulanlar listesinde yer alan Rüya'nın büyük merakla beklenen 7. bölümü için 2. fragman yayınlandı. Peki Rüya'nın 7. bölümünde neler yaşanacak? İşte Rüya 7. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...

SIRLAR AÇIĞA ÇIKACAK MI?

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Rüya'nın 7. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Alaz ve Elif arasındaki savaşın giderek güçlendiği; Cihan’la ilgili sır perdesini aralamak isteyen Ruhşan’ın ipucu bulmaya çalıştığı ve Elif’in, Bulut’la konuşmak isteyen Yıldız’a tokat attığı tanıtım heyecanı arttırdı.

Her Salı ekrana gelen Rüya’nın yedinci bölümünde neler olacağı şimdiden merakla bekleniyor.

Rüya’nın merakla beklenen yeni bölümü 5 Eylül Salı günü saat 20.00'de Show TV'de!

RÜYA'NIN BİR ÖNCEKİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Rüya’nın geçtiğimiz Salı akşamı ekrana gelen altıncı bölümünde,

Alaz’ın çirkin teklifini kabul etmek zorunda kalan Elif yaşadığı büyük şoku atlatamadı. İnan’ı takip eden Faysal onun Selami’yi öldürdüğünü öğrendi ve aralarındaki ipler iyice gerildi. Bulut, Elif’e yeni bir marka oluşturarak ona tasarım yapabileceği büyük bir iş fırsatı sundu.

Selma’nın Alaz’ın teyzesi olduğunu öğrenen Ruhşan, Selma ile karşı karşıya geldi. Ruhşan, Selma ile ilgili bulduğu tüm ipuçlarını Bulut’a anlattı. Büyük bir sinirle hesap sormaya giden Bulut, Alaz’ın evine doğru yola çıktı. Bu sırada alyansını Alaz’dan almaya giden Elif de oradaydı.

Bulut’un eve gelmesiyle saklanan Elif büyük bir panikle çantasını yere düşürdü. Teyzesinin de Alaz’la birlikte evde olduğunu düşünen Bulut’un sesin geldiği yere doğru gittiği final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.

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Rüya 7. bölüm fragmanı

Rüya yeni bölüm fragmanı