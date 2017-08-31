‘Zahide Yetiş’le’ 11 Eylül'de Show TV ekranlarında

Kadın kuşağının rakipsiz programı ‘Zahide Yetiş’le’ için geri sayım başladı. HT Magazin'in haberine göre, Uzman doktorların katılımıyla izleyenlerin bilgilendirildiği program, 11 Eylül’den itibaren hafta içi her sabah 09.30’da Show TV’de izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Yeni sezonda Zahide Yetiş, sağlık sorunlarıyla mücadele gücü olmayanların yardımına da koşacak.

Zahide Yetiş

Zahide Yetiş’le