Ateş Böceği 10. yeni bölüm ne zaman? Ateş Böceği 10. bölüm fragmanı

Yapımcılığını Mia Yapım'ın yaptığı, yönetmenlik koltuğunda Barış Yön'ün oturduğu, senaryosunu Ebru Hacıoğlu'nun kaleme aldığı, başrollerinde Seçkin Özemir ve Nilay Deniz'in yer aldığı Ateş Böceği dizisinin 10. yeni bölümü Arefe Günü dolayısıyla bu akşam yayınlanmayacak. Peki, Ateş Böceği 10. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Ateş Böceği 10. bölüm fragmanı ve yayın tarihi...

ATEŞ BÖCEĞİ 10. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

31 Ağustos 2017 tarihinde yayınlanması beklenen Ateş Böceği dizisinin 10. bölümü, Kurban Bayramı Arefe'si dolayısıyla başka bir tarihe ertelendi. Diziseverler, Ateş Böceği'nin 10. bölümünü 7 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Star Tv'de izleyebilecek.

Bir yanda çok başarılı, çekici, fakat aşkla arasına mesafe açılmış, hayatta onu şaşırtacak bir şey kalmadığını hisseden bir boşanma avukatı Barış. Diğer yanda ise hayat dolu, akıllı, eğlenceli, fakat ailesini geçindirmek için taksi şoförlüğü yapmak zorunda kalan, güzel bir genç kız olan Aslı, nam-ı diğer Ateşböceği. İkilinin yolları kesişince, aşk dolu bir serüvenin içine girerler.

ATEŞ BÖCEĞİ 9. BÖLÜMDE BARIŞ, ASLI'DAN UZAK KALABİLDİ Mİ?

Barış'ın, Aslı'yı kendinden korumak için verdiği karar hiç tahmin etmediği bir yıkıma neden olur. Okula olan inancını tamamen kaybeden Aslı'nın kararı, Barış'ı yeni bir sınavın içine sürükler. Barış, Aslı'nın bu kadar yanında olup ondan uzak durmayı başarmak zorundadır.

ATEŞ BÖCEĞİ OYUNCULARI KİMLER?



Başrollerini Seçkin Özdemir ve Nilay Deniz paylaştığı dizinin oyuncuları arasında Seda Güven, Durul Bazan, Belma Canciğer, Şebnem Dilligil, Gözde Çığacı, Çağrı Çıtanak, Berkay Tulumbacı, Alicia Kapudağ, Umur Yiğit Vanlı, Lal Tayra Bahar, Çiğdem Aygün, Aslı Samat Ve Derya Alabora yer alıyor.

OYUNCU DİZİDEKİ KARAKTER Seçkin Özdemir Barış Buka Nilay Deniz Aslı Eğilmez Umur Yiğit Vanlı Hakan Şeker Belma Canciğer Handan Pars Durul Bazan Metin Eğilmez Lal Tayra Bahar Çiçek Eğilmez Çağrı Çıtanak Teo Derya Alabora Cahide Pars Şebnem Dilligil Neşe Eğilmez Alicia Kapudağ Arzu Eğilmez Berkay Tulumbacı Barbaros Gürkan Seda Güven İlayda Taş Gözde Çığacı Gül Gürkan Çiğdem Aygün Sıdıka Aslı Samat Şirin