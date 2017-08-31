Survivor 2018 yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı'dan Survivor 2018 kadrosu açıklaması

Survivor 2018 kadrosu merak edilirken, yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Seyirciler, Survivor 2018 yarışmacılarını merak ederken, Acun Ilıcalı sürpriz bir konsept hazırladıklarını duyurdu.

Acun Ilıcalı Ekim ayında sürpriz bir konseptle geleceklerini ifade ederken, 'Survivor 2018 için henüz hiç kimseye bir teklif yapmadık. Bu konuda bilgi kirliliği yapılmamasını rica ediyoruz. Ekim ayında açıklayacağımız sürpriz bir konseptle geliyoruz' paylaşımında bulundu.

Survivor 2018 kadrosu

Survivor 2018 yarışmacıları