Show TV'de çifte bayram!

Kanalların Ağustos ayı ekran karnesi belli oldu ve Show TV üç kategoride aldığı birincilikle başarılarına bir yenisini daha ekledi. Birbirinden özel dizileri ve eğlenceli yapımlarıyla büyük beğeni toplayan Show TV, Ağustos ayına aldığı birinciliklerle damgasını vurdu.

Kanallar arası kıran kırana geçen rekabette Show TV başarısıyla dikkat çekti. Dikkat çekici yapımlarıyla izleyicileri ekran başına kilitleyen Show TV, Ağustos ayında “ABC 1 Prime Time”, “ABC 1 Off Prime Time” ve “AB Prime Time”da birinci olarak çifte bayram yaşadı.

İzleyicilerimize teşekkür eder, hep birlikte nice mutlu bayramlar dileriz.