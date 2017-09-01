Narcos 3. sezon fragmanında Nusret rol aldı

1 Eylül 2017'de Netflix'te 3. sezona başlayan 'Narcos' dizisinde çok konuşulan Nusret sahnesi paylaşıldı. Netflix, dizinin yeni sezon tanıtımı için Nusret ile anlaşmış, Nusret tanıtımda ekibe meşhur tuz serpme hareketini yaparak et servisi ediyor.

Uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın gerçek hayatını konu edinen 'Narcos' dizisinin 3. sezon tanıtımında tuz serpme hareketiyle meşhur olan Nusret Gökçe, dizide konuk oyuncu olarak rol aldı. İddialara göre Nusret, konuk olarak rol aldığı diziden 1 milyon TL aldı.

Narcos 3. sezon

Nusret