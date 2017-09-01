'Gelin Evi' 11 Eylül'den itibaren ekranlara geri dönecek

Gündüz kuşağının sevilen programı ‘Gelin Evi’, yaz tatilinden sürprizlerle dönecek.

11 Eylül’den itibaren SHOW TV’de izleyiciyle buluşmaya devam edecek programın yeni sezonunda Anadolu’nun dört bir yanından gelinler rekabet edecek. Anadolu geleneklerinin yaşatılacağı ‘Gelin Evi’ hafta içi her gün ekrana gelecek.

Gelin Evi