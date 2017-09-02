Söz dizisi ne zaman başlayacak? Söz yeni sezon fragmanı izle

Söz dizisi yeni sezona hazırlanıyor. 12'nci bölümüyle sezon finali yapan Söz dizisinin geçtiğimiz gün yeni sezon fragmanı yayınlanmıştı. İzleyiciler dizinin başlayacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, Söz dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Söz yeni sezon fragmanı...
Söz dizisinin sezon finalinde Kıdemli üsteğmen ve tim komutanı Yavuz önderliğindeki 'Özel Kuvvet Timi' görevden uzaklaştırılmıştı. Yeni sezon fragmanında timin görevden uzaklaştırılmış olmasına rağmen, yurdun dört bir yanında meydana gelen terör eylemlerine kayıtsız kalamayıp verdikleri sözü yerine getirmek için harekete geçtiği görülüyor. Söz'ün yeni sezonunda izleyiciyi neler bekliyor? Özel Kuvvet Timi görevine geri dönebilecek mi? İşte Söz yeni sezon fragmanı;
SÖZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türkiye'de ilk kez Genel Kurbak Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen 'Söz' dizisi, yeni sezona Eylül ayında başlayacak.
Söz'ün yeni sezon fragmanında, Tim'in 'Sustuğumuza bakmayın, dönmek yok bu sevdadan. Söz verdik bir kere, ezanına, minaresine, kubbesine söz verdik. Ayırmadık kimseyi kardeş olmaya inandık, biz bir olmaya söz verdik. Gözümüzden yaş diye akan kana, uğruna yaşadığımız şu güzel vatana, tek bir taşına yan gözle bakana, def etmeye söz verdik.' dediği tanıtım izleyicide merak uyandırdı.
SÖZ DİZİSİNE 3 YENİ İSİM
Eylül ayında yeni sezona başlayacak olan Söz dizisinde Ezgi Çelik, Mehmet Özgür ve Cihan Ünal kadroya dahil oldu.
Söz dizisi için kamera karşısına geçen Ezgi Çelik, Yüzbaşı Songül Yıldız karakterine hayat verecek. Eğitim subayı olan Yüzbaşı Songül, Türk kadınının asker olarak ne derece güçlü ve disiplinli olabileceğinin en önemli örneklerinden biri olurken, 'Özel Kuvvet Timi'ni de en zorlu şartlarda sınayacaktır.
Ezgi Çelik'in ardından usta oyuncu Mehmet Özgür'de diziye dahil oldu. Söz dizisinde Mehmet Özgür, sürpriz bir karaktere hayat verecek.
Son olarak diziye dahil olan isimlerden birisi de Cihan Ünal. Cihan Ünal'ın da dizide hangi karakteri canlandıracağı hala açıklanmadı.
Dizini yeni sezonunda terör örgütü Çolak'ın en büyük destekçisi ve finansörü 'Büyük Bey' karakteri yer alacak. Bakalım 'Büyük Bey' karakterine, Mehmet Özgür mü yoksa Cihan Ünal mı hayat verecek.
SÖZ 'ÖZEL TİM KUVVETLERİ' KADROSU
Kıdemli üsteğmen ve tim komutanı Yavuz karakterini başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş’ın canlandırdığı; vatanı için gözünü kırpmadan ölüme yürüyen ‘Özel Kuvvet Timi’n mensuplarını, Burak Sevinç, Görkem Sevindik, Mustafa Yıldıran, Eren Vurdem, Aytaç Şaşmaz, Doğukan Polat canlandırıyor.
SÖZ OYUNCULARI
Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu - Tolga Sarıtaş
Görev: Tim Komutanı
Rütbe: Kıdemli Üsteğmen
Lakap: Komutan
Ekibin komutanıdır. Çok iyi bir asker ve liderdir. Zekası ve karizmasıyla tüm timin saygısını kazanmıştır.
Çolak - Serhat Kılıç
Terör örgütünün lideridir. Zeki, kurnaz olduğu kadar acımasız ve zalimdir.
Bahar Kutlu - Aybüke Pusat
Hastane zincirleri olan zengin bir ailenin mütevazı ve yardımsever doktor kızıdır.Ailesinden uzaklara gidince kendi içsel yolculuğu da başlar. Gördükleri ve yaşadıkları onu yepyeni bir insan yapacaktır.
Eylem Mercier - Meriç Aral
Annesi Türk, babası Fransız’dır. Bağımsız bir savaş muhabiri ve fotoğrafçısıdır.
Yarbay Erdem Korkmaz - Nihat Altınkaya
Görev: Tabur Komutanı
Rütbe: Yarbay
En son ve en kritik kararları vermekle yükümlüdür. Askerlerin hayatı için herkesi karşısına almaya hazırdır. Disiplinlidir, katıdır, kuralcıdır.
Üsteğmen Zafer Yaman - Atakan Arslan
Görev: Tim Komutan Yardımcısı
Rütbe: Üsteğmen
Lakap: Geveze
Ekibin en çalışkanıdır. Sabah herkesten önce uyanır ve antrenmanına başlar.
Üstçavuş Fethi Kulaksız - Burak Sevinç
Görev: Hafif Silah Uzmanı
Rütbe: Üstçavuş
Lakap: Avcı
Kültürlü, çok okuyan, bu dünyanın içinde ayrıksı duran bir adamdır.
Üstçavuş Mücahit Serdengeçti - Görkem Sevindik
Görev: Ağır Silah Uzmanı
Rütbe: Üstçavuş
Lakap: Keşanlı
Deli dolu ve atılgandır. Bütün operasyonlarda en önden gitmekten korkmaz.
Başçavuş Ali Haydar Bozdağ - Mustafa Yıldıran
Görev: Muhabere Uzmanı
Rütbe: Başçavuş
Lakap: Hafız
Araziyi ve yöreyi iyi bilir. Gerçekten hafızdır.
Başçavuş Ateş Acar - Eren Vurdem
Görev: İstihbarat Uzmanı
Rütbe: Başçavuş
Lakap: Karabatak
Yetimdir. Annesi de babası da bayrağıdır. Timin en neşelisidir. Eğlenmeyi sever.
Uzman Çavuş Feyzullah Altıparmak - Aytaç Şaşmaz
Görev: İstihkam Uzmanı
Rütbe: Uzman Çavuş
Lakap: Çaylak
Timin en genci, tecrübesizi ve çaylağıdır.
Güler Korkmaz - Nil Günal
Erdem Yarbay’ın eşidir. Ailesine bağlı fedakar bir kadındır.
Fatma Bozdağ - Melissa Yıldırımer
Eşi Hafız’ı seven, sorunlu bir hamilelik yaşamakta olan cefakar bir kadındır.
Nazlı Korkmaz - İlayda Ildır
Erdem Yarbay’ın hayat dolu sevecen kızıdır.
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