İsimsizler yeni sezon oyuncuları - İsimsizler yeni sezon ne zaman, fragmanı izle

Kaymakam Fatih ve ekibinin Virankaya'daki bölücü terör örgütü ile mücadelesini konu edinen İsimsizler'in yeni sezonu bekleniyor. Yeni sezon fragmanıyla seyircisini heyecanlandıran İsimsizler'in yeni sezonunda yeni isimler yer alıyor. Peki, İsimsizler yeni sezon oyuncuları kimler? İsimsizler yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte İsimsizler yeni sezon fragmanı ve merak edilenler...

İSİMSİZLER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni oyuncuları ve hikayeleriyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan İsimsizler yeni sezona Eylül ayında başlayacak. İsimsizler'in yeni sezonunda seyirciyi neler bekliyor? İşte İsimsizler yeni sezon fragmanı;

İSİMSİZLER YENİ SEZON OYUNCULARI

Eylül ayında seyircisiyle buluşacak olan İsimsizler'in kadrosuna yeni isimler eklendi. Yeni sezonda Atsız Karaduman, Kayra Şenocak ve Osman Wöber diziye dahil olan isimler. Atsız Karaduman’ın Kor Yakup, Kayra Şenocak’ın Yadigar, Osman Wöber’in ise Kurmay karakterini canlandırdığı dizide neler olacağı şimdiden merak konusu.

İsimsizler'in zengin oyuncu kadrosunda Uğur Güneş (Fatih), Bülent Alkış (Dayı), Sedat Mert (Olcay), Taner Ertürkler (Ahmet), Volkan Keskin (Kürşad), Çağkan Çulha (Murat), Musab Ekici ( Derman), Sera Kutlubey (Seher) yer alıyor.

İSİMSİZLER'İN SEZON FİNALİNDE HELİKOPTER DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

13'üncü bölümüyle sezon finali yapan İsimsizler'in son bölümünde Kaymakam Fatih ve ekibi, bölücü terör örgüt üyesi olan eski Emniyet Müdürü Fuat'ı konuşturmak için helikopter ile Ankara'ya götürmek üzereyken, diğer örgüt üyeleri tarafından helikopter vurularak düşürülüyor.

Kaymakam Fatih ve Dayı'nın ölüp ölmeyeceği merak edilirken, yayınlanan yeni sezon fragmanında Kaymakam Fatih ve Dayı'nın yaşadığı fakat örgüt tarafından öldürülmek için uğraşıldığı görülüyor.

İSİMSİZLER GENEL HİKAYE

Fatih, genç, başarılı, umut vaat eden bir diplomat adayıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin yurt dışı temsilciliklerinden birine atanmış, görevine başlayacakken Virankaya’dan gelen acı haber hayatını değiştirir. Çünkü Virankaya Kaymakamı şehit edilmiştir. Fatih Başkan’ın desteğini alarak onun yerine kaymakam olmaya gönüllü olur.

Ülkesi için masa başında rahat bir görev yapmaktansa ateş altında olmayı tercih etmiştir. Yüreği vatan sevgisi ile dolu, devletini ana babası yerine koyan 7 kişilik ekibiyle at izinin it izine karıştığı Virankaya’ya gider.

İsimlerini ancak tarihin satır aralarından okuyup yüreklerinde hissedecek olanların bildiği bu ekip, görünmez düşmanlarıyla savaşırken önce o düşmanların maskelerini düşürmek zorundadır. Çünkü düşman onlar gibi mert değildir. Kullandığı kuklaları vardır.

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İsimsizler yeni sezon oyuncuları