Çocuklar Duymasın 7. yeni bölüm ne zaman?

2002 yılında yayın hayatına başlayan ve Kanal D'de yeniden izleyicisiyle buluşan Çocuklar Duymasın'ın 7. yeni bölümü, Kurban Bayramı nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak. Başrollerinde Tamer Karadağlı, Pınar Altığ, Zeyno Günenç ve Volkan Severcan'ın yer aldığı Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Çocuklar Duymasın yeni bölüm ne zaman? İşte Çocuklar Duymasın 7. yeni bölüm tarihi...

ÇOCUKLAR DUYMASIN 7. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yapımcılığını ve senaristliğini Birol Güven'in yaptığı, yönetmenkik koltuğunda Bora Tekayın oturduğu Çocuklar Duymasın'ın 7. yeni bölümü, Kurban Bayramı dolayısıyla bu akşam ekranlara gelmeyecek. Seyirciler dizinin ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Çocuklar Duymasın 7. yeni bölümüyle 10 Eylül Pazar günü seyircisinin karşısına çıkacak.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 6. BÖLÜMDE HARDDİSK BOZULUYOR

Her seferinde fotoğrafları dijitalden aktarıp eski usül bastırdığı için Taş Fırın Haluk’la dalga geçen Tuna’nın harddiski bozulunca, Tuna ve Gönül’ün düğün videosuna ve fotoğraflarına ulaşılamaz.



Gönül evlilik yıl dönümleri için düğün videosunu izlemek isteyince ortalık karışır. Haluk ve Tuna, hiç kimseye bu durumu çaktırmadan harddiski tamir ettirmeyi başarabilecek midir?

Meltem, Haluk’tan sosyal medyada birlikte bir fotoğraflarını paylaşmasını ve altına romantik cümleler yazmasını ister. Taş Fırın Haluk için bu oldukça zordur. Selçuk’un eski karısı Mary, Türkiye’ye geri döner. Amacı Selçuk’un eski sevgilisini ortaya çıkarmaktır.

ÇOCUKLAR DUYMASIN GENEL HİKAYE

Sert, aslında ne kadar duygusal olsa da duygularını göstermekten kaçınan, anti romantik, kıskanç Taş Fırın erkeği Haluk ile modern, kariyerinin zirvesinde olan ve romantizm beklentisinden hiç vazgeçmeyen Meltem’in evlilikleri, dostlarıyla ilişkileri, iş hayatları ve ev içi küçük problemleri her zamanki gibi ön plandadır. Artık çocuklar büyümüş ve her ikisi de evden gitmiştir. Ancak Haluk ve Meltem, Emine ve Emine’nin kayınvalidesi Kükrek Kadriye sayesinde hiç yalnız kalmazlar. Kükrek Kadriye, her gün Emine’yle birlikte Haluk ve Meltem’in evine gelmekte, bu nedenle evde çok renkli durumlar ortaya çıkmaktadır. Dominant teyze Gönül ve Zero Tuna’nın gündemi TEOG’dur. Çocukları Beton Orçun ve Merve TEOG sınavına hazırlanmaktadır. Bir TEOG annesi olan Gönül, çocukları internetten uzaklaştırıp ders çalışmalarını sağlamak için elinden geleni yapar.

ÇOCUKLAR DUYMASIN OYUNCULARI

Tamer Karadağlı (Taş Fırın Haluk)

Haluk sert olduğu kadar, duygusal da olan ama çoğunlukla duygularını belli etmekten kaçınan bir erkektir. Kıskanç, anti romantik olan Taş Fırın Haluk bu nedenle eşi Meltem’le sürekli tartışır. Meltem, sevildiğini her defasında duymak ve hissetmek ister. Haluk, Meltem’in romantizm beklentilerini çoğunlukla karşılayamasa da, kendi yöntemleri ile eşini mutlu etmeye çalışır. Oldukça milliyetçi bir karakter olan Haluk’un ülke sevdası da Meltem sevdası da hiç bitmez.

Pınar Altuğ (Meltem)

Meltem, kariyerinin zirvesinde çok güzel bir kadındır. Başarılı bir iş kadını olan Meltem’in hayattaki en büyük amacı Haluk’un içindeki duygusal ve romantik erkeği çıkarmaktır. Ancak bu Taş Fırın erkeği Haluk için çok zordur. Bu yüzden Haluk’la sürekli tartışır. Ne kadar tartışsa da kocasına büyük bir aşkla bağlı olan Meltem, bu inadından hiçbir zaman vazgeçmez ve günün sonunda istediğini Haluk’a yaptırmayı başarır.

Zeyno Günenç (Dominant Gönül)

Gönül, ilk evliliğinden Beton Orçun diye bir oğlu olan ve Zero Tuna’yla ikinci evliliğini yapmış dominant bir kadındır. Gönül ve Tuna’nın evliliğinde, Meltem ve Haluk’un evliliğinin aksine Gönül daha baskındır. Bu evlilikte hiçbir zaman Tuna’nın sözü geçmez. Aynı zamanda Gönül bir TEOG annesidir. Oğlu Orçun ve Tuna’nın kızı Merve TEOG sınavına hazırlanmaktadır. Gönül’ün şimdiki en büyük problemi Orçun ve Merve’yi internetten koparıp ders çalışmalarını sağlamaktır.

Volkan Severcan (Zero Tuna)

Tuna, Gönül’e büyük bir aşkla bağlıdır, aşırı romantiktir. Gönül’ün ağzından çıkan her şeyi saniyesinde yerine getirir. Bu yüzden zaman zaman Haluk’un dalga konusu olur. Heyecanlı ve panik bir karakter olan Tuna, ne zaman başına üzücü ve gergin bir olay gelse baygınlık geçirir. Tuna’nın bu tür olaylara gösterdiği hassasiyet diğer insanlara göre daha fazla olduğu için eşi ve dostları da bu konuda dikkatli davranır.

Melek Şahin (Emine)

Emine, Haluk ve Meltem’in yıllardır evlerinde yardımcıları, onların dert ortağıdır. Hüseyin’in bir türlü düzgün bir işte tutunaması Emine’nin en büyük problemidir. Sanki Hüseyin yetmiyormuş gibi bir de Hüseyin’in annesi Kükrek Kadriye de eve gelince, Emine’nin hayatı altüst olur.

Suzan Kardeş (Kükrek Kadriye)

Kadriye 65-70 yaşlarında Hüseyin’in annesidir. Köylü bir kadındır, oğlu Hüseyin’e inanılmaz düşkündür. Gelini Emine’yi oğluna hiç yakıştırmaz ve her fırsatta onu eleştirir. Memleketinden İstanbul’a gelmiştir, uzun bir süre Hüseyin ve Emine’nin yanında kalacaktır. Kadriye İstanbul’da olduğu sürece sadece Emine’nin hayatını zehir etmekle kalmaz, Haluk ve Meltem’in başına da bela olur.

Alparslan Özmol (Hüseyin)

Çaycı Hüseyin, arkadaşı Şükrü ile birlikte sürekli kolay yoldan para kazanabilecekleri yeni işlere girişen ama her defasında başarısız olan bir karakterdir. Annesine çok düşkündür. Kadriye gelince güçlerini birleştirirler. Emine’yi çok zor günler beklemektedir.

Şükrü Koruyucu (Şükrü)

Alp Eren Khamis (Orçun)

Orçun, Gönül’ün ilk evliliğinden olma oğludur. Orçun bir gamerdır, dünya çapında bir LOL oyuncusudur. Ancak bu yıl TEOG sınavı olduğu için annesiyle büyük bir çatışma yaşar. Gönül, Orçun’un test çözmesini isterken, Orçun internetten oyun oynamaktadır. Aynı zamanda Orçun TEOG yılında okuldan bir arkadaşına aşık olur.

Öykü Güven (Merve)

Merve, Tuna’nın ilk evliliğinden olma kızıdır. Bir youtuber olan Merve’nin internette bir anı kanalı vardır. Bu kanalda gün içinde yaşadığı ilginç olayları, ailesini, hayata dair tespitlerini ve arkadaşlarını anlatır. Merve bir TEOG çocuğudur, babası ve Gönül’ün sınav konusundaki baskıları onu ve Orçun’u oldukça zorlar.

Süleyman Yağcı (Fıs Fıs İsmail)

Fıs Fıs İsmail 45-50 yaşlarında, bir inşaat şirketi sahibi olan Haluk’un eski patronudur. Oldukça çapkın olan İsmail bey, internetten kız bulmaya çalışır. Bu uğurda başına defalarca bir sürü olay gelse de İsmail bey yolundan hiçbir zaman dönmez.

Ferdi Akarnur (Müsteşar Kemal)

Emekli müsteşar Kemal bey, Meltem’in babasıdır. Eşini uzun bir süre önce kaybeden Kemal’in tek dayanağı kızı, damadı ve arkadaşlarıdır. Meltem ve Haluk, Kemal’i hiçbir zaman yalnız bırakmaz.