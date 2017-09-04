Nusret’in Narcos balonu söndü

Etleri tokatlayan adam Nusret’in kasaplıktan ikonluğa geçişi hepimizin gözleri önünde yaşandı.
Neresinden bakarsanız bakın bir başarı öyküsü onunki. Birçok insana örnek olacak, ilham verecek türden bir öykü. Ama bizim konumuz o değil…
Tuz serpme hareketiyle şöhretinin ülke sınırlarını aşması çok hızlı gelişti Nusret’in. Sonra aynı hızla, dünyaca ünlü dizi ‘Narcos’ta konuk oyuncu olduğu haberi geldi.
Açıkçası başta şüpheyle yaklaştım ama setten fotoğrafları görüp “Kolombiya’ya gitti, konuk oyuncu oldu” haberlerini okuyunca saygı duydum kendisine.
Çünkü bahse konu olan, dünyada milyonlarca insanın hayranlıkla izlediği, ki onlardan biri de benim, gerçekten fenomen bir diziydi.
Lakin, televizyon dünyasında hiçbir şey göründüğü gibi değildir! Bu hikâyede de öyle olmadığı dizinin üçüncü sezonunun 1 Eylül’de yayınlanmasıyla ortaya çıktı.
Önce Nusret’li tanıtım servis edildi sosyal medyada. Cali kartelinin patronlarına et pişirip elleriyle servis etti. Tabii o meşhur hareketini de yaparak. Tanıtımı ve Nusret’in oyunculuğunu çok başarılı bulduğumu belirtmeliyim.
NUSRET BİZİ KANDIRMIŞ!
Tanıtımın akabinde dizi platformdaki yerini aldı. Oturup tüm sezonu izledim. (ilk iki sezonun tadını vermese de yine de iyi iş çıkarmışlar) Fakat o da ne, Nusret dizide yok!
Oysa olacakmış gibi hava yaratılmıştı. Merakımı gidermek için Netflix’in Türkiye partnerine sordum, “Nusret nerede?” diye.
İşin aslı şuymuş…
‘Narcos’ gibi büyük yapımların lansmanı öncesinde, izleyicileri heyecanlandıracak projeleri hayata geçirmeyi ve bu işlerde yerel nüanslara temas etmeyi seviyormuş Netflix.
‘Narcos’un üçüncü sezonunun Türkiye ayağı için de Nusret’le işbirliği yapıp kendisini Kolombiya’daki çekimlere davet etmişler.
Benzer çalışmalar başka ülkelerde, başka ünlülerle de yapılıyormuş. Ve bu projelerde taraflar arasında kesinlikle herhangi bir ödeme söz konusu olmuyormuş.
Yani en başından bunun bir “tanıtım filmi” olduğu belliymiş ama öyle değilmiş gibi yapılmış.
Nusret biçilen rolü, “Şöhrete giden yolda her şey mubahtır” diyerek hakkıyla oynamış. Bazı meslektaşlarımızı ve onların bağlı olduğu yayın organlarını da buna alet etmiş.
Alacağın olsun Nusret!
- nusret gökçe
- narcos
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