Tv8 Yemekteyiz yarışmacısı Zeynep Öztekin zor anlar yaşadı

İlk bölümü 2005 yılında yayınlanan Yemekteyiz adlı yarışma programı yeniden başladı. Kiralık Aşk dizisiyle ünlenen Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla ekranlara gelecek olan Yemekteyiz'in ilk bölümünde Zeynep Erdoğan yarıştı. Zeynep Erdoğan masada olumsuz yanıtlar alarak zor anlar yaşadı.
YEMEKTEYİZ'İN İLK YARIŞMACISI ZEYNEP ERDOĞAN
Tv8'de bugün yeniden başlayan Yemekteyiz adlı yarışma programının ilk yarışmacısı Zeynep Erdoğan'dı. Zeynep Erdoğan ilk gün menüsünde diğer yarışmacılara Mercimek Çorbası, İçli Köfte, Havuç Tarator Salatası, Patlıcan Kebabı, Pirinç Pilavı ve Ekmek Tatlısı yaptı. Zeynep Erdoğan yarışmanın ilk gününde evinde konuk ettiği misafirlerinden olumsuz eleştiriler alarak masada zor anlar yaşadı.
Yemekteyiz haftaiçi her gün Tv8'de ekranlara gelecek.
- Tv8 Yemekteyiz
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