İki yalancı 9. final bölümü - İki yalancı son bölüm fragmanı

Yapımını Tükenmezkalem'in üstlendiği, senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı ve başrollerini Keremcem ile Yağmur Tanrısevdin'in paylaştığı İki Yalancı 9. son bölümü ile final yapıyor. Final bölümünde Serkan, Duygu'ya gerçekleri anlatacak. İşte İki Yalancı 9. son bölüm fragmanı ve final bölümünden tüyolar...

İKİ YALANCI 9. FİNAL BÖLÜMÜNDE SERKAN, GERÇEKLERİ DUYGU'YA AÇIKLAYACAK

9. final bölümü ile takipçilerine veda edecek olan İki Yalancı'nın son bölümünde olaylar şöyle gelişecek: Duygu ve Serkan'ın aşkı tatlı yalanlarla başlamıştı.

İki genç yavaş yavaş birbirlerine aşık olmaya başladılar. İlk Serkan, Duygu'nun yalanını öğrenmişti. Şimdi gerçeği açıklama sırası Serkan'a geldi!

İKİ YALANCI 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Alp'in hırçın davranışları ve Güngör Bey'in anlattıklarını düşünen Serkan, Alp ile ilgili bilgi toplamaya ve Duygu'yu yakınında tutmaya karar vermiştir.



Seren Hanım'ın yardım isteği ve Serkan'ın aşkı arasında kalan Duygu ne yapacağını bilemez bir halde Serkan'a sığınır. İkili birbirlerine karşı koymakta zorlansa da Duygu'nun vicdan azabı çekmemek için Alp'ten ayrılamaması ilişkilerini yeni bir çıkmaza sokar.

İKİ YALANCI OYUNCULARI

Keremcem (Serkan), Yağmur Tanrısevsin (Duygu), Serhan Arslan (Naci), Hazal Şenel (Burcu), Koray Erkök (Cenk), Pınar Karaman (Esra), Ahmet Kayakesen (Alp), Rahmi Dilligil (Cemil), İnci Şen (Merhamet), Şebnem Gürsoy (Melike), Tuna Arman (Gülsüm), Simay Küçük Tuna (Seren), Selçuk Sazak (Mümtaz), Erol Aydın (Mehmet), Aykut İspir (Burhan), İlsu Olcahan Kubak (Aslı), Çınar Kaan Şimşek (Emir)

Keremcem (Serkan Gürbulak)

Yakışıklı, kendini fark ettirecek kadar karizma bir mahalle delikanlısı. Oto tamircisinde çalışıp sakin bir hayat sürerken birden kendisini Bodrum’da, zenginlik yalanlarına bulaşmış olarak bulur. Türlü yalanlara dolanıp girdiği bu oyunda, hayatın ona hiç beklemediği bir sürprizi vardır; başka bir yalancıya aşık olmak...

Yamur Tanrısevsin (Duygu Ersebil)

Serhan Arslan (Naci Kunakçı)

Bodrum’un neşesi… Serkan ve Cenk’in kankası. İstanbul’da doğsa da çalışmak için gittiği Bodrum’da herkesi tavlamış, işlerini gördürmüştür. Hayatı eğlenceli olsa da asıl hareketi, Serkan ve Cenk’in yalanlarına katıldığında görür. Onların yalanına yardım etmek için işsiz kalmayı göze alacak kadar da arkadaşlarına sadık biridir.

Hazal Şenel (Burcu Unluçay)

Mahallenin neşesi. Güzel desen değil, alımlı desen değil ama bir ortama girdiğinde kendine baktıracak kadar enerjisi yüksek ve farklı biri. Zengin koca bulup yaşadığı hayattan yırtma derdinde… Bu amacını gerçekleştirmek için her türlü yalanı söylemekten de çekinmeyecek biri.

Koray Erkök (Cenk Gücenmez)

İKİ YALANCI GENEL HİKAYE

Evlilik hayalleri kurduğu çocukluk aşkı tarafından para uğruna terk edilen Serkan ve işinden atılıp evdeki baskıdan bunalan Duygu, birbirlerinden habersiz Bodrum’un yolunu tutarlar. Yaşadıkları hayattan kurtulmak için kolay yoldan zengin olmanın hayallerini kuran arkadaşlarının ısrarlarıyla, kendilerini bir dizi yalanın içinde bulan ikili gönüllerine düşecek sevdadan habersizdirler. Söyledikleri yalanlar ayaklarına dolanıp ayrılmak zorunda kalana kadar tozpembe olan bu aşk, imkânsız bir kara sevdaya dönüşüp Serkan ve Duygu’nun yollarını ayıracaktır. Ta ki, başka bir yerde başka yalanlarda karşılaşana dek...