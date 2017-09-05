Dolunay 10. son bölüm fragmanında Nazlı, Ferit'ten kaçıyor

Yapımını No Dokuz'un üstlendiği, yönetmenlik koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu ise Kule Dibi Senaryo Ekibi, Ayşen Günsu Teker, Fikret Bekler ve Elif Özsüt'ün kaleme aldığı Dolunay 10. son bölümü ile bu akşam seyircisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Nazlı, Ferit’in ilgisinden saklanmak istedikçe Deniz’e sığınıyor. İşte Dolunay 10. son bölüm fragmanı ve özeti...

DOLUNAY 10. SON BÖLÜMDE NAZLI, FERİT'TEN KAÇTIKÇA DENİZ'E SIĞINIYOR

Takipçileriyle 10. randevusuna çıkacak olan Dolunay'ın son bölümünde olaylar şöyle gelişecek:

Nazlı’nın istifasına Ferit karşı atakla cevap vermiştir. Nazlı Ferit’ten kaçmaya çalıştıkça Ferit onu yakınında tutmanın yollarını aramaktadır. Bir yandan da bu kaçışın altında yatan asıl nedeni araştırmaya başlar.

Nazlı için alan gittikçe daralmaktadır. Ferit’in ilgisinden saklanmak istedikçe Deniz’e sığınır. Deniz arkadaşça olan bu ilişkiyi kendi lehine çevirmek için fırsatları değerlendirir. Demet ve Hakan şirketteki yerlerini sağlamlaştırmaya çalışmaktadırlar.

Ferit’in bütün itirazlarına rağmen kendilerine çok güçlü bir destekçi bulacaklardır.

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Ferit'le aynı ortamda bulunmak Nazlı için gittikçe daha zor olmaya başlar. Bir yandan Ferit'e karşı duyguları diğer yandan sakladığı sır onu sıkıştırır.

Ferit Nazlı'nın hareketlerine bir anlam veremezken onun Deniz'le olan yakınlığından da rahatsız olmaya başlar. Nazlı artık bir karar vermek zorunda kalır. Deniz ise Nazlı'ya karşı daha cesur davranmaya başlar. Bundan en çok etkilenen Alya olur. Asuman Demet'in beklediğinden daha dişli çıkmıştır. İkili bundan sonra kartlarını açık oynayacaklardır.

DOLUNAY OYUNCULARI

Başrolleri paylaşan Can Yaman ve Özge Gürel’e, Hakan Kurtaş, Necip Memili, Öznur Serçeler, İlayda Akdoğan, Türkü Turan, Alara Bozbey, Balamir Emren, Berk Yaygın, Özlem Türay, Emre Kentmenoğlu, Alihan Türkdemir ve Yeşim Gül, Irmak Ünal, Mert Yavuzcan eşlik ediyor.