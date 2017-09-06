Rüya 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Bulut ölecek mi? Rüya yeni bölümünde neler olacak?

SHOW TV'de Salı akşamları büyük beğeniyle izlenen ve her bölümü heyecanla beklenen Rüya'nın 7. bölümü bu akşam yine SHOW TV ekranlarında nefesleri kesti. Yayınlanan 7. bölümün ardından da 8. bölüm fragmanı izleyicilere sunuldu. İşte Rüya 8. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...
BULUT ÖLECEK Mİ?
Pazar günü yeni bölümüyle ekrana gelecek Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Rüya’nın 8. bölüm tanıtımı yayınlandı. Elif’in, Alaz’ın kötü planlarına engel olmak için Bulut’la evliliğini bitirmek istediği ve çiftin büyük bir tartışma yaşadığı tanıtımda; arabanın çarptığı Bulut’un yere yığıldığı heyecan dolu sahneler izleyenleri ekran başına kilitledi.
Yeni gününde, Pazar akşamları ekrana gelecek Rüya’nın sekizinci bölümünde neler olacağı şimdiden merakla bekleniyor.
RÜYA'NIN BU AKŞAM EKRANA GELEN 7. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Rüya'nın bu akşam ekrana gelen 7. bölümünde;
Cihan, sırrının yavaş yavaş ortaya çıkması üzerine büyük bir paniğe kapıldı. İnan, İsa’ya babasının kendisini polise ihbar ettiğini ve Selami’nin gömülü olduğu yeri bildiğini açıkladı. Ruhşan, arabada bulduğu küpe üzerine şoföründen o gece yaşananları dinledi ve Şahika’nın yanına giderek hesap sordu.
İpek, yüzük konusunda Elif’in yalan söylediğini anlayarak, Bulut’a bildiklerini anlattı. Elif’in yalanı ortaya çıkmak üzereyken müdahale eden Yıldız, Bulut’un tüm şüphelerini ortadan kaldırdı. Yıldız ve Bulut’a gerçekleri söyleyemeyen Elif, büyük bir acı duyuyordu. Yıldız, Elif’in gerçekleri söylememesi üzerine Bulut’a her şeyi anlatmak istedi.
Bunun üzerine Yıldız’a tokat atan Elif, arkadaşlıklarını bitirdi. Cihan ardında bir video bırakarak uzaklaşmak istedi. Gerçeklerin peşini bırakmayan Ruhşan ise Bulut’a, Alaz’ın Cihan’ın oğlu olduğunu düşündüğünü ve DNA testi yaptırdığını söyledi. Ruhşan’ın Bulut’a sonuçların bulunduğu zarfı uzattığı heyecan dolu final sahnesinde nefesler tutuldu.
Yapımcılığını Gold Film / Faruk Turgut’un yaptığı, yönetmen koltuğunda Cemal Şan’ın oturduğu dizide Hazal Filiz Küçükköse, Ceyhun Mengiroğlu, Ulaş Tuna Astepe ve Özge Özder’e; Goncagül Sunar, Atilla Saral, Özge Sezince ve Emir Çubukçu gibi isimler eşlik ediyor.
Rüya yeni gününde yeni bölümüyle 10 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
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- Rüya 8. Bölüm Fragmanı
- Rüya yeni bölüm fragmanı
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