Söz dizisi ne zaman başlayacak? Söz 13. bölüm fragmanı izle

'Söz dizisi ne zaman başlayacak' sorusunun yanıtı, yayınlanan 13. bölüm fragmanı ile son buldu. Diziseverler tarafından merakla beklenen, Söz yeni sezon tarihi netleşti. Söz 13. bölümü ile yeni sezona başlayacak. Peki, Söz yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Söz 13. bölüm fragmanı ve yeni sezon tarihi...

SÖZ 13. BÖLÜM FRAGMANI - SÖZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yavuz Komutan'ın 'Bugün büyük gün, bizimkilerle buluşacağız' sözleriyle başlayan tanıtımda, görevden uzaklaştırılan 'Özel Kuvvet Timi' yeniden bir araya geliyor. Memleketin dört bir yanında meydana gelen terör eylemlerine kayıtsız kalmayan ekip, harekete geçiyor. Söz yeni sezona 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak. İşte Söz 13. bölüm fragmanı;

SÖZ DİZİSİNE 3 YENİ İSİM

Eylül ayında yeni sezona başlayacak olan Söz dizisinde Ezgi Çelik, Mehmet Özgür ve Cihan Ünal kadroya dahil oldu.

Söz dizisi için kamera karşısına geçen Ezgi Çelik, Yüzbaşı Songül Yıldız karakterine hayat verecek. Eğitim subayı olan Yüzbaşı Songül, Türk kadınının asker olarak ne derece güçlü ve disiplinli olabileceğinin en önemli örneklerinden biri olurken, 'Özel Kuvvet Timi'ni de en zorlu şartlarda sınayacaktır.

Ezgi Çelik'in ardından usta oyuncu Mehmet Özgür'de diziye dahil oldu. Söz dizisinde Mehmet Özgür, sürpriz bir karaktere hayat verecek.

Son olarak diziye dahil olan isimlerden birisi de Cihan Ünal. Cihan Ünal'ın da dizide hangi karakteri canlandıracağı hala açıklanmadı.

Dizinin yeni sezonunda terör örgütü Çolak'ın en büyük destekçisi ve finansörü 'Büyük Bey' karakteri yer alacak. Bakalım 'Büyük Bey' karakterine, Mehmet Özgür mü yoksa Cihan Ünal mı hayat verecek.

SÖZ 'ÖZEL TİM KUVVETLERİ' KADROSU

Kıdemli üsteğmen ve tim komutanı Yavuz karakterini başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş’ın canlandırdığı; vatanı için gözünü kırpmadan ölüme yürüyen ‘Özel Kuvvet Timi’n mensuplarını, Burak Sevinç, Görkem Sevindik, Mustafa Yıldıran, Eren Vurdem, Aytaç Şaşmaz, Doğukan Polat canlandırıyor.

SÖZ OYUNCULARI

Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu - Tolga Sarıtaş

Görev: Tim Komutanı

Rütbe: Kıdemli Üsteğmen

Lakap: Komutan

Ekibin komutanıdır. Çok iyi bir asker ve liderdir. Zekası ve karizmasıyla tüm timin saygısını kazanmıştır.

Çolak - Serhat Kılıç

Terör örgütünün lideridir. Zeki, kurnaz olduğu kadar acımasız ve zalimdir.

Bahar Kutlu - Aybüke Pusat

Hastane zincirleri olan zengin bir ailenin mütevazı ve yardımsever doktor kızıdır.Ailesinden uzaklara gidince kendi içsel yolculuğu da başlar. Gördükleri ve yaşadıkları onu yepyeni bir insan yapacaktır.

Eylem Mercier - Meriç Aral

Annesi Türk, babası Fransız’dır. Her ne kadar bağımsız bir savaş muhabiri ve fotoğrafçısı olarak diziye dahil olsa da sonrasında anlaşıldı ki Eyle Mercier, Fransız gizli servisinin bir gizli ajanı. İşi nedeniyle sevgili olduğu yine bir Fransız vatandaşının faaliyetlerini takip etmek ve Fransa'ya götürüp yargılatmak için Türkiye'nin doğu bölgesinde ajanlık faaliyetleri yaptığı ortaya çıktı.

Yarbay Erdem Korkmaz - Nihat Altınkaya

Görev: Tabur Komutanı

Rütbe: Yarbay

En son ve en kritik kararları vermekle yükümlüdür. Askerlerin hayatı için herkesi karşısına almaya hazırdır. Disiplinlidir, katıdır, kuralcıdır.

Üsteğmen Zafer Yaman - Atakan Arslan

Görev: Tim Komutan Yardımcısı

Rütbe: Üsteğmen

Lakap: Geveze

Ekibin en çalışkanıdır. Sabah herkesten önce uyanır ve antrenmanına başlar.

Üstçavuş Fethi Kulaksız - Burak Sevinç

Görev: Hafif Silah Uzmanı

Rütbe: Üstçavuş

Lakap: Avcı

Kültürlü, çok okuyan, bu dünyanın içinde ayrıksı duran bir adamdır.

Üstçavuş Mücahit Serdengeçti - Görkem Sevindik

Görev: Ağır Silah Uzmanı

Rütbe: Üstçavuş

Lakap: Keşanlı

Deli dolu ve atılgandır. Bütün operasyonlarda en önden gitmekten korkmaz.

Başçavuş Ali Haydar Bozdağ - Mustafa Yıldıran

Görev: Muhabere Uzmanı

Rütbe: Başçavuş

Lakap: Hafız

Araziyi ve yöreyi iyi bilir. Gerçekten hafızdır.

Başçavuş Ateş Acar - Eren Vurdem

Görev: İstihbarat Uzmanı

Rütbe: Başçavuş

Lakap: Karabatak

Yetimdir. Annesi de babası da bayrağıdır. Timin en neşelisidir. Eğlenmeyi sever.

Uzman Çavuş Feyzullah Altıparmak - Aytaç Şaşmaz

Görev: İstihkam Uzmanı

Rütbe: Uzman Çavuş

Lakap: Çaylak

Timin en genci, tecrübesizi ve çaylağıdır.

Güler Korkmaz - Nil Günal

Erdem Yarbay’ın eşidir. Ailesine bağlı fedakar bir kadındır.

Fatma Bozdağ - Melissa Yıldırımer

Eşi Hafız’ı seven, sorunlu bir hamilelik yaşamakta olan cefakar bir kadındır.

Nazlı Korkmaz - İlayda Ildır

Erdem Yarbay’ın hayat dolu sevecen kızıdır.

Söz dizisi

söz 13. bölüm fragmanı