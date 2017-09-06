Dünya Güzellerim 11. son bölümde güzellerin masaj keyfi

Çarşamba akşamlarını renklendiren “Dünya Güzellerim”in bu bölümünde Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Burcu Esmersoy’un yolu masaj salonuna düşecek

Show TV'nin ilgiyle izlenen programı “Dünya Güzellerim”, keyifli içeriğiyle çarşamba akşamlarını renklendirmeye devam ediyor. Vietnam’ı keşfetmeye devam eden Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Burcu Esmersoy’un yolu bu kez bir masaj salonuna düşecek. Masaj yaptırıp rahatlayacak olan dörtlü, sonrasında akşam yemeğine çıkacak. Keyifli başlayan yemeğe Soyman’ın gergin anları damga vuracak.