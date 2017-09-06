İsimsizler yeni sezon ne zaman? İsimsizler 14. bölüm fragmanı izle

'İsimsizler yeni sezon ne zaman başlayacak' sorusu, yayınlanan 14. bölüm fragmanıyla yanıt buldu. Kanal D'de yayınlanan ve 13. bölümüyle sezon finali yapan İsimsizler'in yeni sezonunda Kaymakam Fatih ve ekibini daha büyük bir düşmanı var. Peki, İsimsizler yeni sezon ne zaman başlayacak? İsimsizler yeni sezonda neler olacka? İşte İsimsizler 14. bölüm fragmanı ve yeni sezon tarihi...

İsimsizler'in sezon finali bölümünde Kaymakam Fatih ve ekibi, bölücü terör örgüt üyesi olan eski Emniyet Müdürü Fuat'ı konuşturmak için helikopter ile Ankara'ya götürmek üzereyken, diğer örgüt üyeleri tarafından helikopter vurularak düşürülmüştü. İşte her şey burada değişiyor. Kahramanların yeni maceraları başlıyor.

İSİMSİZLER YENİ SEZON NE ZAMAN? İSİMSİZLER 14. BÖLÜM FRAGMANI

İsimsizler'in yayınlanan 14. bölüm fragmanında Kaymakam Fatih ve ekibi, hayatlarında en büyük düşmanlarıyla karşılaşıyor. Yeni sezonda diziye dahil olan güzel oyuncu Hande Soral'ın hayat verdiği Handan'ın Kaymakam Fatih'e 'Bizim korumamız olmadan iki gün bile yaşayamazsınız, bizim bir ismimiz yok tıpkı sizin gibi' dediği Kaymakam Fatih'in de 'Ölümden korkum yok' diye cevap verdiği tanıtım izleyicide merak uyandırdı.

İSİMSİZLER'E 4 YENİ İSİM DAHA



Atsız Karaduman, Kayra Şenocak ve Osman Wöber'in dahil olduğu İsimsizler'in kadrosuna 4 yeni isim daha eklendi. Yeni sezonda Mert Öcal, Kürşat Alnıaçık, Berkan Şal ve Hande Soral kadroda yer alacak.

Mert Öcal “Tufan”, Kürşat Alnıaçık “Kudret”, Berkan Şal “Hatem”, Hande Soral ise “Handan” karakterine hayat verecek.

İSİMSİZLER GENEL HİKAYE

Fatih, genç, başarılı, umut vaat eden bir diplomat adayıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin yurt dışı temsilciliklerinden birine atanmış, görevine başlayacakken Virankaya’dan gelen acı haber hayatını değiştirir. Çünkü Virankaya Kaymakamı şehit edilmiştir. Fatih Başkan’ın desteğini alarak onun yerine kaymakam olmaya gönüllü olur.

Ülkesi için masa başında rahat bir görev yapmaktansa ateş altında olmayı tercih etmiştir. Yüreği vatan sevgisi ile dolu, devletini ana babası yerine koyan 7 kişilik ekibiyle at izinin it izine karıştığı Virankaya’ya gider.

İsimlerini ancak tarihin satır aralarından okuyup yüreklerinde hissedecek olanların bildiği bu ekip, görünmez düşmanlarıyla savaşırken önce o düşmanların maskelerini düşürmek zorundadır. Çünkü düşman onlar gibi mert değildir. Kullandığı kuklaları vardır.