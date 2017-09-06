Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak?

Başrollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Meryem Uzerli, Tarık Ünlüoğlu, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 71. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Diziseverler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunu bekliyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak?
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesini konu alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 71. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Diziseverler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihini araştırıyor. Yayıncı kuruluş tarafından henüz net bir tarih paylaşılmazken, dizinin Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?
Hızır Çakırbeyli, kendisi için canını feda eden Vehbi'nin ölümünden sonra eve kapanır. Abisinin yadigarının kaybı Hızır'a çok ağır gelmiştir.
Serkan'ın verilen görevi yerine getirememesi Rüstem'in planlarını sekteye uğratmıştır. Her ne kadar bir an önce kaçıp gitmek istese de işini tamamlamak zorunda bırakılır.
Son hamlesi için Hızır'ın evden çıkmasını kollayan Serkan kurduğu tuzakla ava gittiğini zannederken av olacaktır.
Ünal Kaplan masasındaki kan davasının bitmesi adına Rüstem ile bir kez daha karşı karşıya gelir. Düşmanlıklarını ilan eden iki masa lideri birbirlerine rest çekerler.
CIA tarafından gücünü kaybeden Rüstem geri adım atmayarak meydan okumaya devam edecektir.
Meryem'in yeni görevi Hızır'ı ve gittikçe büyüyen ailesini ayakta tutmaktır. Aldığı son darbeden sonra kolay kolay kendine gelemeyecek olan Hızır'ın aklında tüm işleri ailenin diğer erkeklerine bırakıp gitmek vardır.
Ceylan da kendisi için aynı şeyi arzular. Artık biraz huzur bulmak herkesin hakkıdır.
GENEL HİKAYE
Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur...
Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır... Sevmekten hiç kaçmaz... Sevilmeyi de pek sever... Hayatındaki tüm kadınların odağında olmak ister; annesi, karısı, kızı ve sevgilisinin...
Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır... Vefakar bir dosttur... Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir...
Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir... Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır... Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür... Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir...
Teklif öyle iki tarafı keskin bir kılıçtır ki, kabulü halinde "mafya" ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkumiyettir... Devletin Hızır Çakırbeyli'ye koltuğunu vaadettiğini farkeden büyük patron, etrafını ihanetle örülü bir ağla çevirir...
Hızır Reis'in özel hayatı da dalgalıdır... Birkaç yıl önce sevdalandığı mimar Nazlı diğer tarafta eşi Meryem...
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon
- edho yeni sezon
- Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.