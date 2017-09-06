Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak?

Başrollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Meryem Uzerli, Tarık Ünlüoğlu, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 71. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Diziseverler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunu bekliyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesini konu alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 71. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Diziseverler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihini araştırıyor. Yayıncı kuruluş tarafından henüz net bir tarih paylaşılmazken, dizinin Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?



Hızır Çakırbeyli, kendisi için canını feda eden Vehbi'nin ölümünden sonra eve kapanır. Abisinin yadigarının kaybı Hızır'a çok ağır gelmiştir.

Serkan'ın verilen görevi yerine getirememesi Rüstem'in planlarını sekteye uğratmıştır. Her ne kadar bir an önce kaçıp gitmek istese de işini tamamlamak zorunda bırakılır.

Son hamlesi için Hızır'ın evden çıkmasını kollayan Serkan kurduğu tuzakla ava gittiğini zannederken av olacaktır.

Ünal Kaplan masasındaki kan davasının bitmesi adına Rüstem ile bir kez daha karşı karşıya gelir. Düşmanlıklarını ilan eden iki masa lideri birbirlerine rest çekerler.

CIA tarafından gücünü kaybeden Rüstem geri adım atmayarak meydan okumaya devam edecektir.

Meryem'in yeni görevi Hızır'ı ve gittikçe büyüyen ailesini ayakta tutmaktır. Aldığı son darbeden sonra kolay kolay kendine gelemeyecek olan Hızır'ın aklında tüm işleri ailenin diğer erkeklerine bırakıp gitmek vardır.

Ceylan da kendisi için aynı şeyi arzular. Artık biraz huzur bulmak herkesin hakkıdır.

GENEL HİKAYE

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur...

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır... Sevmekten hiç kaçmaz... Sevilmeyi de pek sever... Hayatındaki tüm kadınların odağında olmak ister; annesi, karısı, kızı ve sevgilisinin...

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır... Vefakar bir dosttur... Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir...

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir... Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır... Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür... Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir...

Teklif öyle iki tarafı keskin bir kılıçtır ki, kabulü halinde "mafya" ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkumiyettir... Devletin Hızır Çakırbeyli'ye koltuğunu vaadettiğini farkeden büyük patron, etrafını ihanetle örülü bir ağla çevirir...

Hızır Reis'in özel hayatı da dalgalıdır... Birkaç yıl önce sevdalandığı mimar Nazlı diğer tarafta eşi Meryem...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon

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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon