Dünya Güzellerim'in 11. bölümünde neler yaşandı? Dünya Güzellerim 11. bölüm özeti!

SHOW TV'de Çarşamba akşamlarına damga vuran ve büyük beğeniyle izlenen Dünya Güzellerim, 11. bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Peki Dünya Güzellerim'in bu haftaki bölümünde neler yaşandı? İşte Dünya Güzellerim'in 11. bölümünde öne çıkan sahneler...
SAFİYE SOYMAN'IN DUYGUSAL ANLARI
Anneler Günü'nde MS hastası oğlu, Safiye Soyman'ı aradı ve oğlu ile konuşan Soyman, gözyaşlarına hakim olamadı. Oğluyla konuştuktan sonra hissettiği duyguyu "Komik bir Safiye Soyman, zaman zaman Faik ile eğlendiriyoruz, güldürüyoruz ama madalyonun arka tarafı çok acılar içinde oluyor. Ama yine de sahneye çıktığımız zaman güldürüyoruz, hiç kimseye belli etmiyoruz." cümleleriyle duygularını anlattı.
BANU ALKAN'IN CANI SIKILIRSA
Odasında çok sıkılan Banu Alkan, yapacak bir şey bulamayınca soluğu Safiye Soyman'ın odasında alıyor. Banu Alkan'ın odasına gelmesi üzerine "Ee Banu, niye geldin yavrum?" diye soran Safiye Soyman'a "Ay bebeğim, özlemiş olamaz mıyım seni? Özledim geldim." diye cevap verdi.
Ardından ikili arasında oldukça eğlenceli bir sohbet geçti.
KÜLLER SUYA DEĞİL, YÜZLERİNE GELDİ
Göl kenarındaki kızın ne yaptığını merak eden Safiye Soyman ve Banu Alkan, kızın yanına gidiyor ve olanlar oluyor. Sevdiği kişinin küllerini göle döken kızın yanına giden güzellerin yüzüne küller geliyor!
Suya dökülen küller rüzgarın etkisiyle güzellerin suratlarına geliyor ve ikili yüzlerine gelen küllerle mücadele ediyor.
DÜNYA GÜZELLERİM'İN MASAJ MACERASI
Güzeller masaj yaptırırken, Banu Alkan şaka yapmaya karar veriyor.
Banu Alkan'ın Safiye Soyman'a fazla fazla yağ sürmesi eğlenceli sahneleri beraberinde getiriyor.
AKŞAM YEMEĞİNDE SİNİRLER GERİLDİ
Güzeller akşam yemeğinde sohbet ederken, gergin anlar yaşadı..
BÜLENT ERSOY SİNİRLENİRSE
Bülent Ersoy masada geçen tartışmalardan dolayı sinirlerine hakim olamadı.
- Dünya Güzellerim
- Dünya Güzellerim 11. bölüm
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