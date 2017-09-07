Dünya Güzellerim 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Dünya Güzellerim'in yeni bölüm fragmanı!

SHOW TV'de Çarşamba akşamları yayınlanan ve her bölümüyle izleyenleri kahkahaya boğan Dünya Güzellerim, 11. bölümüyle bu akşam yine izleyenleri ekran başına kilitledi. Yayınlanan 11. bölümün ardından da 12. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Dünya Güzellerim 12. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...
DÜNYA GÜZELİM 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Dünya Güzellerim’in bölüm sonunda ekrana gelen yeni bölüm tanıtımında ise; kampa giden Banu Alkan, Safiye Soyman ve Faik Öztürk’ün eğlenceli dakikaları ve kimsesiz çocukları ziyaret eden dev kadronun çok özel görüntüleri şimdiden merak uyandırdı.
Eğlencenin, rekabetin ve heyecan dolu anların eksik olmadığı Dünya Güzellerim’in yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.
Dünya Güzellerim merakla beklenen 12. bölümü ile 13 Eylül Çarşamba akşamı saat 22.30’da Show TV’de!
DÜNYA GÜZELLERİM HANOİ’DE EĞLENCELİ ANLAR YAŞADI!
Dünya Güzellerim’in bu akşam ekrana gelen bölümünde oğlu Harun ile görüşen Safiye Soyman’ın duygusal anları izleyenleri derinden etkiledi.
Vietnamlı genç bir kızın, yakınının küllerini göle boşalttığı sırada merak eden Safiye Soyman ve Banu Alkan, küllerin üstlerine sıçramasıyla neye uğradıklarını şaşırdılar.
Dev kadro, güzelliklerine güzellik katmak için bakım yaptırmak istedi. Masajın bir kültür olduğu Vietnam’ın başkenti Hanoi’de soluğu masaj salonunda alan Dünya Güzellerim, eğlenceli anlar yaşadı. Türk Sanat Müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy, Hanoi’de masaj salonunda giydiği mavi elbisesine uygun olarak sürdüğü mavi rujuyla da dikkatleri üzerine çekti.
Daha sonra dev kadro güzel bir akşam yemeği yemek için otelde buluştu. Yemek sırasında Banu Alkan’la gergin anlar yaşayan Safiye Soyman sinirlenerek masayı terk etti.
İkilinin tartışmasından bunalan Bülent Ersoy’un tepkisini yüksek sesle dile getirdiği ve otel görevlisinin uyarısıyla sinirlendiği anlar büyük heyecan yarattı.
- Dünya Güzellerim
- Dünya Güzellerim yeni bölüm fragmanı
- Dünya Güzellerim 12. bölüm fragmanı
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