Meryem 7. bölüm fragmanı - Meryem 6. bölüm özeti

Meryem 6. son bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin merakla beklenen 7. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Meryem'in 7. bölüm fragmanında itiraf durumu görülüyor. Peki, Meryem, kaza ile ilgili gerçeği itiraf edecek mi? İşte Meryem 7. bölüm fragmanı ve 6. son bölüm özeti...

MERYEM 7. BÖLÜM FRAGMANINDA MERYEM, KAZA İLE İLGİLİ GERÇEĞİ İTİRAF EDECEK Mİ?

Başrollerini Furkan Andıç ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Meryem dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Meryem'in 7. yeni bölümünde Meryen, kaza ile ilgili gerçeği itiraf edecek mi? Meryem 7. bölümüyle 14 Eylül Çarşamba akşamı ekranlara gelecek.

MERYEM 6. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Takipçileriyle 6. randevusuna çıkan Meryem'in son bölümünde olaylar şöyle gelişti: Oktay’ı karşısına alan Savaş, son hamlesini yapmaktan çekinmiyor; polise Oktay'ın kişisel ilişkileri doğrultusunda karar verdiğini söylüyor! Savaş, kazanın detaylarını öğrenebilmek için kolları sıvıyor!

Savaş, kendisi gibi mağdur olan Meryem’e yardım etmekte kararlıdır. Meryem’in gerçekleri görmesi için uğraş veren Savaş, onu Oktay konusunda uyarır. Oktay’ın kirli işlere karıştığını ve rüşvet aldığını iddia eden Savaş, Meryem’e bunu kanıtlamak için uğraş verir. Oktay’ın babası Yurdal Sargun’la birlikte çalıştığını söyleyen Savaş, Meryem’in ona daha fazla inanamamasına çaba sarf eder.

Meryem ise artık Oktay’ın davranışlarının sorgulamaya başlamıştır. Her adımını takip eder ve Oktay ile bir kez daha karşı karşıya gelirler. Meryem, sevgilisi Oktay’a inanmamaya başlar. Oktay’a inanacının kalmadığını itiraf eden Meryem’in kimseye güveni kalmaz. Bu yolda tek yoldaşı kendisi gibi yaşanan kazada en büyük yarayı alan Savaş’tır.

İntikam ve iyilik arasında gidip gelen Savaş ise son hamlesini yapar. Polis sorgusunda uzun zamandır peşinde olduğu bir durumu açıklar. Oktay ile düşman olan Savaş, tüm okları ona çevirecek bilgiyi itiraf eder.

MERYEM OYUNCULARI

Furkan Andıç (Savaş Sargun)

Sargun Ailesi'nin veliahtı. Mütevazı ve vicdanlı bir genç adam. Sevgilisi Sevinç, Meryem ve Oktay’ın yaptığı kazada karnında bebeğiyle ölünce dünyası darmadağın oluyor. Şimdi tek amacı intikam. Doğrunun peşinden giden, yalanla oyunla işi olmayan biri.

Ayça Ayşin Turan (Meryem Akça)

Hikayenin en masum karakteri. Babası Arif’in fırınında çalışıyor. Annesini kaybetmiş. Babası ve sevgilisi Savcı Oktay’dan başka kimsesi yok. Sevgilisi Oktay’ın suçunu üstleniyor ve normal giden sakin hayatı bir gecede altüst oluyor. Hem büyük bir sırrı saklamak hem de kendine söylenen yalanlara rağmen hayatla baş etmek zorunda.

Cemal Toktaş (Oktay Şahin)

Meryem’in uzun zamandır sevgilisi. Savcılık görevine başlamadan önceki gece kazaya karışıyorlar. Direksiyonda kendisi olmasına rağmen Meryem’in suçu üstlenmesini kabul ediyor. Kendisini kurtarmak için her türlü yalanı söyleyebilecek, para ve güç için her şeyi göze alabilecek biri. Gözü hep yüksekte.

Açelya Topaloğlu (Derin Berker)

Savaş’ın çocukluk arkadaşı. Ama ona yıllardır aşık ve Savaş’ı kaybetmemek için bunu saklıyor. Aşkı için her şeyi yapabilecek kadar gözü kara.

Bestemsu Özdemir (Beliz Bilen)

Başarılı ve zengin bir boşanma avukatı. Savcı Oktay’ın üniversiteden arkadaşı ve gizli sevgilisi. Oktay’ın, Meryem’den ayrılıp kendisine kalmasını bekliyor. Aşkı yüzünden Oktay’ın isteğiyle bu yalanlarla dolu hikayenin bir parçası haline geliyor.

Uğur Çavuşoğlu (Yurdal Sargun)

Savaş ve Naz’ın babası. Pek çok önemli inşaat projesine imza atmış bir müteahhit. Hırsı ve acımasızlığı ile bilinen bir işadamı. Derin ile tek oğlu Savaş’ı evlendirmek istiyor. Karısının ölümünden çok kısa bir süre sonra Tülin ile evleniyor.

Serenay Aktaş (Burcu Aktar)

Komiser Burcu. İşini doğru yapmaya çalışan, dürüstlükten yana bi karakter. İnatçı ve gördüğü usulsüzlüklere göz yummuyor. Meryem’in davasında etkin bir rolü olacak.

Kenan Acar (Güçlü Tekiner)

Sargun Malikanesi'nin müştemilatında çalışan Gülümser’in oğlu. Savaş’la beraber büyümüşler, onun kardeşi, dostu, sağ kolu, her şeyi. Savaş ile beraber Sevinç’in ölümünden sonra davanın ve katilin peşine düşüyorlar.

Sema Öztürk (Tülin Sargun)

Yurdal’ın ikinci karısı, Savaş ve Naz’ın üvey annesi. Yurdal’ın nasıl bir insan olduğunu iyi biliyor ve onun planlarının yürütülmesinde pay sahibi. Savaş ile anlaşamasa da Naz üzerinde daha etkili.