Ateş Böceği 10. son bölüm fragmanında Aslı gerçeklerle yüzleşiyor

Yapımcılığını Mia Yapım'ın yaptığı, yönetmenlik koltuğunda Barış Yön'ün oturduğu, senaryosunu Ebru Hacıoğlu'nun kaleme aldığı, başrollerinde Seçkin Özemir ve Nilay Deniz'in yer aldığı Ateş Böceği dizisinin 10. son bölümü bu akşam seyircisiyle buluşacak. Arefe Günü dolayısıyla bir hafta ara veren Ateş Böceği'nin 10. bölümünde Aslı gerçeklerle yüzleşiyor. İşte Ateş Böceği 10. son bölüm fragmanı ve özeti...

ATEŞ BÖCEĞİ 10. SON BÖLÜM ÖZETİ

Takipçileriyle 10. randevusuna çıkacak olan Ateş Böceği'nin bu bölümünde olaylar şöyle gelişecek: Kadırga sorunu çözülene kadar aralarındaki küskünlüğe bir süre ara veren Aslı ve Barış mahalleyi kurtarmak için el ele verir ama Veli çoktan kartlarını oyuna süremeye başlamıştır. Fakat olaylar Cahide'nin de işin içine girmesiyle yön değiştirir...

Aslı acı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.

ATEŞ BÖCEĞİ 9. BÖLÜMDE BARIŞ, ASLI'DAN UZAK KALABİLDİ Mİ?

Barış'ın, Aslı'yı kendinden korumak için verdiği karar hiç tahmin etmediği bir yıkıma neden olur. Okula olan inancını tamamen kaybeden Aslı'nın kararı, Barış'ı yeni bir sınavın içine sürükler. Barış, Aslı'nın bu kadar yanında olup ondan uzak durmayı başarmak zorundadır.

GENEL HİKAYE

Bir yanda çok başarılı, çekici, fakat aşkla arasına mesafe açılmış, hayatta onu şaşırtacak bir şey kalmadığını hisseden bir boşanma avukatı Barış. Diğer yanda ise hayat dolu, akıllı, eğlenceli, fakat ailesini geçindirmek için taksi şoförlüğü yapmak zorunda kalan, güzel bir genç kız olan Aslı, nam-ı diğer Ateşböceği. İkilinin yolları kesişince, aşk dolu bir serüvenin içine girerler.

ATEŞ BÖCEĞİ OYUNCULARI KİMLER?



Başrollerini Seçkin Özdemir ve Nilay Deniz paylaştığı dizinin oyuncuları arasında Seda Güven, Durul Bazan, Belma Canciğer, Şebnem Dilligil, Gözde Çığacı, Çağrı Çıtanak, Berkay Tulumbacı, Alicia Kapudağ, Umur Yiğit Vanlı, Lal Tayra Bahar, Çiğdem Aygün, Aslı Samat Ve Derya Alabora yer alıyor.

OYUNCU DİZİDEKİ KARAKTER Seçkin Özdemir Barış Buka Nilay Deniz Aslı Eğilmez Umur Yiğit Vanlı Hakan Şeker Belma Canciğer Handan Pars Durul Bazan Metin Eğilmez Lal Tayra Bahar Çiçek Eğilmez Çağrı Çıtanak Teo Derya Alabora Cahide Pars Şebnem Dilligil Neşe Eğilmez Alicia Kapudağ Arzu Eğilmez Berkay Tulumbacı Barbaros Gürkan Seda Güven İlayda Taş Gözde Çığacı Gül Gürkan Çiğdem Aygün Sıdıka Aslı Samat Şirin