Kalp Atışı 10. bölümünde neler yaşanacak? Kalp Atışı saat kaçta? Kalp Atışı oyuncuları!

SHOW TV'nin Cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kalp Atışı, çok konuşulacak 10. bölümüyle bu akşam izleyicilerle buluşacak. Dizinin bu haftaki bölümünde, bir önceki bölümde vurulan Bahar ölecek mi? İşte Kalp Atışı'nın 10. yeni bölümüne dair detaylar...
KALP ATIŞI 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Eylül çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Karşısında onu yaşananların tek sorumlusu olarak gören kontrolünü kaybetmiş bir hasta, kucağında son nefesinde bir umut kurtulmayı bekleyen polis memuru...
Acilde ölümle pençeleşen Bahar, onu kurtarmak için her türlü tehlikeyi göze alan Ali Asaf, acısından darmadağın olmuş Fatih... Özel Hareket Timlerinin kontrol altına aldığı, kapıları kilitli, giriş çıkışları tutulmuş, fare kapanına dönmüş bir hastane...
Eylül büyükannesi Gülayşe’nin adaleti için savaşırken, kendini çok daha tehlikeli bir savaşın içinde bulur. Bu sefer karşısındaki düşman çok daha tehlikelidir.
Herkesin nefesini tuttuğu, tehlikenin gittikçe büyüdüğü bu ortamda kimse için hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır...
BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Ali Asaf’ın Eylül için hazırladığı sürpriz gece beklenmedik bir şekilde son bulur. Hastanenin bahçesinde bulunan küçük kızın şok edici sırrı, Süleyman ve Ziyanur’un dinmeyen öfkeleri, Oğuz’un Eylül için girdiği savaştan vazgeçmeyişi...
Bütün bunlar olurken sıradan gibi gözüken bir hırsızlığın ardından ortaya çıkan akıl almaz tehlike, tüm hastanenin üzerini kara bir bulut gibi kaplar. Birbirini tetikleyen olaylar, bunun bedelini ödeyen masum insanlar ve her şeyin ortasında bir çıkış yolu arayan Eylül!
Tüm bunlara sebep olduğundan habersiz Eylül olanları durdurmak isterken, Ali Asaf başta olmak üzere birçok kişinin hayatı bu sefer pamuk ipliğine bağlıdır. Bakalım gelecek bölümde bu durumdan kimler etkilenecek?
KALP ATIŞI OYUNCULARI
GÖKHAN ALKAN (Ali Asaf Denizoğlu karakteri )
ÖYKÜ KARAYEL (Eylül Erdem karakteri )
EGE KÖKENLİ (Bahar Tunç karakteri )
ALİ BURAK CEYLAN (Oğuz Dağçakrak karakteri )
HAKAN GERÇEK (Doktor Sinan Tunç karakteri )
FATİH DÖNMEZ (Doktor Selim Can karakteri)
BARIŞ AYTAÇ (Fatih Yılmaz karakteri)
BURCU TÜRÜNZ (Esma Sancak karakteri)
BAŞAR DOĞUSOY (Samet Tok karakteri)
SELAHATTİN PAŞALI (Alp Sungur karakteri)
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- Kalp Atışı 10. bölüm
- Kalp Atışı 10. bölüm fragmanı
- Kalp Atışı oyuncuları
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