Şevkat Yerimdar 15. bölüm fragmanı - Şevkat Yerimdar saat kaçta?

Özgürcan Çevik'in Şevkat Yerimdar, Başak Parlak'ın da Esin Uçar karakterini canlandırdığı Şevkat Yerimdar, bu akşam 15. bölümüyle ekranlarda olacak. Yeni bölümde Seval, Şevkat ile Esin'in arasını açmak için planlarını devreye sokuyor. İşte Şevkat Yerimdar 15. bölümüne dair detaylar...

ŞEVKAT YERİMDAR 15. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Başrollerini Özgürcan Çevik ve Başak Parlak'ın paylaştığı Şevkat Yerimdar, 15. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Peki yeni bölümde izleyenleri neler bekliyor? İşte Şevkat Yerimdar 15. bölüm fragmanı ve detaylar...

Seval, Şevkat ile Esin'in arasını açmak için planlarını devreye sokar. Bozkır'ın türkü bar açılışına davet edilmeyen Seval, bunu fırsat bilerek sitem eder ve kendisine hoşgeldin partisi düzenlenmesini ister.

Mahalleli Seval'i kıramaz ve parti yapılır. Partiye son dakika gelen Esin ise, Seval ve Şevkat'i bir çift gibi oynarken görür. Bora mahalledeki bir binayı satın almıştır ve göz dağı vermek için kepçeyle yıkıma gelir. Mahalleli duruma engel olamaz.

Bora ve Şevkat karşı karşıya kalır. Şevkat canı pahasına bu yıkıma izin vermeyecektir. Bora ise herşeye rağmen başladığı işi bitirmeye kararlıdır. Cuma şifalı taşlarla para kazanma peşine düşmüştür. Ama işler umduğu gibi gitmez.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE ŞEVKAT'İN ESKİ SEVGİLİSİ SEVAL MAHALLEYE GELDİ!

Şevkat Yerimdar'ın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 14. bölümünde;

Şevkat'in eski sevgilisi Seval mahalleye bomba gibi düşer. Şevkat'in Seval hakkında öğrendiği sır ona karşı elini kolunu bağlamıştır. Bu sır yüzünden Şevkat Seval'in her isteğini yerine getirmeye başlar.

Bu durumu yanlış anlayan Esin ile Şevkat'in arası açılır. Şevkat Esin'in gönlünü almaya çalıştıkça işler daha da karışır. Bora intikam planları yapıyordur. Şevkat'e zarar verecek her yolu dener.

Olsen devraldığı kahvenin aslında sinek avladığı gerçeği ile yüz yüze kalır. İsmail Tezene aşkının arasına Erkan girmiştir. Tezene sürekli Erkan'la vakit geçirmek istemektedir...

Şevkat Yerimdar

Şevkat Yerimdar 15. bölüm fragmanı

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