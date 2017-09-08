Kalp Atışı yeni bölüm ne zaman?

SHOW TV’nin cuma akşamlarına damgasını vuran fenomen dizisi ‘Kalp Atışı’nın bu bölümünde, özel harekât timlerinin kontrol altına aldığı hastanede işler sarpa saracak! Büyükannesinin kanını yerde bırakmamak için savaşan Eylül, kendini çok daha tehlikeli bir savaşın içinde bulacak.

EYLÜL TEHLİKEDE

SHOW TV’nin sevilen dizisi “Kalp Atışı”, merakla beklenen 10’uncu bölümüyle takipçilerini yine ekrana kilitleyecek. Hastanede büyük olayların yaşanacağı dizide olaylar şöyle gelişecek: Eylül, onu yaşananların tek sorumlusu olarak gören bir hastayla uğraşmak zorunda kalır.

Ali Asaf, acilde ölümle pençeleşen Bahar’ı kurtarmak için her türlü tehlikeyi göze alır. Özel harekât timleri hastaneyi kontrol altına almak için giriş çıkışları tutar. Eylül, büyükannesi Gülayşe’nin adaleti için sava- şırken kendini daha büyük bir savaşın içinde bulur. Eylül için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır...