Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik tiplemesini 21 Şubat 2008'de sinemaya taşımasının ardından, sinema severlerin ilgiyle takip ettiği film haline geldi. Son olarak çıkan Recep İvedik 5 filmi, 213 bin 277 seyirci ile buluştu. Seyirciler, Recep İvedik 6'nın ne zaman çıkacağını araştırıyor. Peki, Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek?
RECEP İVEDİK 6 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Komedi filmi olan Recep İvedik'in yaratıcısı Şahan Gökbakar, serinin 6'ncısı için hazırlıklara başladı. Recep İvedik 6 için hikaye kararı vermeye çalışan Şahan Gökbakar, kararı verdikten sonra çekim işlerine başlayacak. Recep İvedik 6 filminin 2019 Şubat ayında vizyona girmesi bekleniyor.
RECEP İVEDİK 5 ÖZETİ
Recep İvedik 5'te, filmin ana karakteri Recep İvedik bu defa karşımıza olimpiyat oyunlarında boy göstererek çıkıyor.
İstanbul, Antalya ve Üsküp'te çekilen filmde, Recep İvedik'in mahallesinde yaşayan bir şoför tanıdığının vefatı sonrası taziye evine gittiğinde, adamın aldığı, ancak ömrü yetmediği için tamamlayamadığı son işi yerine getirmek için gönüllü olur.
Bu da Avrasya Gençlik Oyunları’na katılacak milli takım kafilesini Makedonya’ya götürmektir. Yolda Recep’in yaptığı kuru fasulye, sporcuların zehirlenmesine neden olunca kafile başkanı, takımı oyunlardan çekmekten başka bir çare düşünemez.
Ancak o noktada Recep, kafile başkanlığını ele alır ve rahatsızlanan sporcuların yerine kamyoncu arkadaşlarını çağırır ve olaylar serisi başlar...
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