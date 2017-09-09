Kalp Atışı 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Kalp Atışı yeni bölüm fragmanı!

SHOW TV'de Cuma akşamlarına damga vuran ve büyük beğeniyle izlenen Kalp Atışı, 10. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluştu. Dizinin yayınlanan 10. bölümünün ardından 11. bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki Kalp Atışı'nın 11. bölümünde neler yaşanacak? İşte Kalp Atışı 11. bölüm fragmanı ve detaylar...

KALP ATIŞI 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 11. bölüm tanıtımı yayınlandı. Sinan’ın intikam alma hırsıyla Eylül için giderek büyük bir tehlike oluşturduğu; Eylül’ün Ziyanur’a babaannesiyle ilgili gerçekleri öğrenmek için hesap sorduğu tanıtım izleyenlerde heyecan yarattı.

Her Cuma ekrana gelen ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kalp Atışı’nda son bölümdeki Bahar'ın ölümünün taşları nasıl yerinden oynatacağı merakla bekleniyor.

BU AKŞAM YAYINLANAN 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kalp Atışı’nın bu akşam ekrana gelen onuncu bölümünde;

Özel harekat timleri hastaneye gelerek saldırganı yakalamaya çalıştı. Eylül saldırganın elinden kurtulmayı başarsa da kucağında kurtarılmayı bekleyen polis memurunun ölmesi onu darmadağın etti. Ali Asaf ve Oğuz ölümle pençeleşen Bahar’ı kurtarmayı başaramadı.

Bahar’ın ölümüyle Sinan’ın yıkıldığı, tüm hastanenin gözyaşlarına boğulduğu sahne izleyenleri derinden etkiledi. Saldırganla karşı karşıya kalan Ali Asaf ve Ziyanur, hastanın tehlikeli davranışlarının nedenini öğrenmek için ona yardım etmek istese de özel timler saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.

Bahar’ın cenazesinde Eylül, Ali Asaf hakkında bilmediği gerçekleri öğrendi. Eylül’ün “üzerine toprak atılan sadece Bahar değildi. Bugün benim için bir milattı, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dediği final sahnesi izleyenlerde büyük merak uyandırdı.

KALP ATIŞI OYUNCULARI

GÖKHAN ALKAN (Ali Asaf Denizoğlu karakteri )

ÖYKÜ KARAYEL (Eylül Erdem karakteri )

EGE KÖKENLİ (Bahar Tunç karakteri )

ALİ BURAK CEYLAN (Oğuz Dağçakrak karakteri )

HAKAN GERÇEK (Doktor Sinan Tunç karakteri )

FATİH DÖNMEZ (Doktor Selim Can karakteri)

BARIŞ AYTAÇ (Fatih Yılmaz karakteri)

BURCU TÜRÜNZ (Esma Sancak karakteri)

BAŞAR DOĞUSOY (Samet Tok karakteri)

SELAHATTİN PAŞALI (Alp Sungur karakteri)

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Kalp Atışı 11. bölüm fragmanı

Kalp Atışı yeni bölüm fragmanı